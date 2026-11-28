Narandže bi mogle imati povoljan utjecaj na metaboličko zdravlje osoba s masnom jetrom, pokazalo je istraživanje objavljeno u naučnom časopisu Nutrients, iako za potvrdu njihovog djelovanja još nema dovoljno dokaza.

U istraživanju je učestvovalo 66 osoba kojima je dijagnosticirana metabolički povezana masna bolest jetre (MASLD). Riječ je o stanju koje karakteriše prekomjerno nakupljanje masnoće u jetri, a često je povezano s gojaznošću, inzulinskom rezistencijom i dijabetesom tipa 2.

Tokom četiri sedmice jedna grupa ispitanika svakodnevno je konzumirala 400 grama narandži sorte Navelina, dok druga grupa nije konzumirala ovo voće.

Kako narandže utječu na metabolizam?

Istraživači su pratili koncentraciju glukoze i inzulina u krvi, kao i vrijednosti fruktozamina, pokazatelja prosječnog nivoa šećera u krvi tokom prethodne dvije do tri sedmice.

Kod ispitanika koji su redovno konzumirali narandže uočen je trend smanjenja vrijednosti fruktozamina, ali promjena nije bila statistički značajna. Značajne razlike nisu utvrđene ni kada je riječ o nivou glukoze natašte, inzulinu i pokazateljima inzulinske rezistencije.

Zabilježene su i određene promjene u unosu hranjivih materija, posebno vitamina C i A.

Zašto je korisno jesti cijelo voće?

Osim vitamina C, narandže sadrže prehrambena vlakna, karotenoide i flavonoide. Među njima je i hesperidin, prirodni spoj koji se nalazi u citrusnom voću, a koji naučnici istražuju zbog njegovih antioksidativnih i protuupalnih svojstava.

Isti istraživački tim ranije je zabilježio povoljne promjene povezane s masnom jetrom i profilom masnoća u krvi kod osoba koje su svakodnevno konzumirale ovo voće.

Međutim, zbog malog broja ispitanika i kratkog trajanja istraživanja, naučnici ističu da su potrebna dodatna ispitivanja kako bi se pouzdano utvrdili dugoročni učinci.

Narandže mogu biti dio uravnotežene prehrane, ali rezultati istraživanja ne potvrđuju da njihova konzumacija može izliječiti masnu jetru ili zamijeniti propisanu terapiju.