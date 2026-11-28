TUZLA SERVIS 28.11.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je deset krivičnih djela, dogodile su se tri saobraćajne nezgode.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 243 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, tri dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice i jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.