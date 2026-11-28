UEFA je kaznila Nogometni savez Bosne i Hercegovine sa 30.000 eura zbog rasističkog ponašanja navijača i ometanja intoniranja himni tokom utakmice protiv Rumunije u Zenici.

Odlukom Kontrolnog, etičkog i disciplinskog tijela UEFA-e, na narednoj domaćoj utakmici reprezentacije BiH u okviru UEFA-inog takmičenja bit će zatvoreno pet posto kapaciteta stadiona.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Rumuniju 17. novembra rezultatom 2:1, a susret je u 72. minuti nakratko prekinut zbog rasističkog skandiranja s tribina.

Time su se stekli uslovi za aktiviranje ranije izrečene uslovne kazne zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Poljske.

UEFA izrekla i novu uslovnu kaznu

Nogometni savez BiH zbog rasističkog ponašanja navijača morat će platiti 20.000 eura, dok je dodatnih 10.000 eura kazne izrečeno zbog ometanja intoniranja himni.

UEFA je donijela i odluku o novom uslovnom zatvaranju dodatnih pet posto kapaciteta stadiona, uz probni period od dvije godine. Ova mjera bit će aktivirana ukoliko se u navedenom periodu ponovi slično ponašanje navijača.

Riječ je o četvrtoj kazni izrečenoj Nogometnom savezu BiH tokom ove jeseni. Ranije je Savez kažnjen zbog incidenata na utakmici protiv Poljske i dva susreta protiv Švedske.

Ukupan iznos novčanih kazni za ove četiri utakmice dostigao je 145.500 eura.

Bosna i Hercegovina narednu domaću utakmicu u okviru baraža Lige nacija igrat će protiv Danske 25. marta 2027. godine.