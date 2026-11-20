Evropska nogometna federacija (UEFA) izrekla je kaznu Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 45.000 eura zbog ponašanja navijača tokom utakmice Lige nacija protiv Švedske, odigrane u Stokholmu.

Osim novčane sankcije, reprezentacija BiH na jednoj gostujućoj utakmici pod okriljem UEFA-e neće imati organizovanu podršku svojih navijača putem ulaznica koje prodaje Savez.

Prema odluci UEFA-e, kazna od 40.000 eura odnosi se na korištenje pirotehničkih sredstava i ubacivanje predmeta na teren. Uz to, Nogometni savez BiH mora platiti još 5.000 eura zbog pričinjene štete.

Ova odluka posebno je značajna uoči narednih nastupa Zmajeva u Ligi nacija. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine u martu 2027. godine očekuje baraž za plasman u elitnu A diviziju, a mogući protivnici su Hrvatska, Srbija, Danska i Vels.

Žrijeb baraža zakazan je za danas u 12 sati u švicarskom Nyonu.

UEFA kaznila i Nogometni savez Engleske

Disciplinske mjere izrečene su i Nogometnom savezu Engleske, koji će morati platiti 15.000 eura zbog diskriminatornog ponašanja navijača na utakmici protiv Španije.

Kako prenosi britanski Guardian, engleski navijači tokom pobjede svoje reprezentacije rezultatom 3:2 na stadionu Metropolitano u Madridu uzvikivali su uvredljive poruke usmjerene protiv pape i Irske republikanske armije (IRA).

UEFA je Engleskoj izrekla i uslovnu zabranu prodaje ulaznica navijačima za jednu gostujuću utakmicu. Sankcija će biti aktivirana ukoliko se slični prekršaji ponove tokom naredne dvije godine.