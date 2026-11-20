Praznici imaju posebnu čaroliju. Kriju se u mirisu omiljenog toplog napitka, rumenim obrazima nakon igre na hladnoći, dječijem smijehu i trenucima koje provodimo s najmilijima. Upravo takve trenutke, ispunjene ljubavlju, toplinom i zajedništvom, kompanije Bingo i Orbico žele podijeliti s djecom koja odrastaju u SOS Dječijim selima u BiH. Zato i ove godine, kroz prazničnu kampanju Glade, pozivaju građane da zajedno stvaraju uspomene koje ostaju za cijeli život.

Pod sloganom „Topli napici, rumeni obrazi – Osjeti čaroliju praznika“, kampanja traje od 20. novembra 2026. do 10. januara 2027. godine. Kupovinom Glade artikala u Bingo trgovinama građani direktno doprinose stvaranju praznične čarolije za djecu u SOS Dječijim selima u BiH. Svaki kupljeni proizvod postaje dio zajedničke priče u kojoj jednostavan izbor prerasta u vrijedan gest podrške, donoseći radost u domove SOS porodica.

Mirisi imaju posebnu moć da probude emocije, vrate nas najljepšim uspomenama i stvore atmosferu u kojoj nastaju nove. Upravo tu emociju donosi Glade, podsjećajući nas da se ljepota praznika krije u malim ritualima koji nas povezuju. Uz mirisne note koje prizivaju toplinu doma, zajedničke razgovore i porodična druženja, kampanja nas poziva da dio praznične radosti podijelimo s djecom kojoj takvi trenuci znače mnogo.

Bingo, Orbico i Glade pozivaju sve građane da se pridruže ovoj prazničnoj priči i kupovinom Glade proizvoda u Bingo trgovinama podrže SOS Dječija sela u BiH. Jer iza svakog dječijeg osmijeha krije se uspomena koja tek nastaje, a najljepša praznična čarolija je ona koju stvaramo zajedno.