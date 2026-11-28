Isplata penzija u FBiH za novembar počinje u petak, 4. decembra, a visina najniže penzije za korisnike koji su pravo ostvarili prema novim propisima zavisi od godina penzijskog staža.

Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje saopćeno je da će novembarsku penziju primiti ukupno 474.004 korisnika, za šta je osigurano oko 366,2 miliona KM.

Prosječna samostalna penzija za novembar iznosi 886,65 KM.

Koliko iznose penzije prema godinama staža?

Za penzionere koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine najniža penzija iznosi 692,23 KM, zagarantovana 826,14 KM, a najviša 3.461,14 KM.

Za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine osnovica za obračun najniže penzije iznosi 752,03 KM.

Penzionerima s manje od 20 godina penzijskog staža najniža penzija iznosi 451,22 KM, dok za one koji imaju između 20 i manje od 25 godina staža iznosi 488,82 KM.

Za korisnike s najmanje 25, a manje od 30 godina staža najniža penzija iznosi 526,42 KM, dok za one s najmanje 30, a manje od 35 godina staža iznosi 564,02 KM.

Penzionerima koji imaju najmanje 35, a manje od 40 godina staža najniža penzija iznosi 639,23 KM, dok za korisnike sa 40 i više godina penzijskog staža iznosi 714,43 KM.

Iznosi invalidskih, porodičnih i zagarantovanih penzija

Najniža invalidska i porodična penzija ostvarena nakon 1. januara 2026. godine, kada je riječ o porodičnoj penziji iza aktivnog osiguranika, iznosi 676,83 KM.

Zagarantovana penzija za korisnike koji su prema novim propisima ostvarili pravo na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja iznosi 874,62 KM.

Najniža penzija za korisnike koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima kojima su uređena prava boračkih kategorija iznosi 692,23 KM.

Isplata penzija u FBiH bit će realizovana preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH.