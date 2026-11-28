Stanje na cestama u Bosni i Hercegovini jutros karakterišu pretežno mokri i mjestimično klizavi kolovozi, dok snijeg, magla i učestali odroni dodatno otežavaju saobraćaj na pojedinim dionicama.

Snijega na kolovozu ima na magistralnim cestama Bosanski Petrovac, Lanište, Ključ i Glamoč, Mliništa, kao i na pojedinim dionicama u višim planinskim predjelima.

Gusta magla smanjuje vidljivost na prevoju Rostovo, između Bugojna i Novog Travnika.

Na učestale odrone upozorava se na cestama koje povezuju Prozor i Gornji Vakuf/Uskoplje, Bugojno i Novi Travnik, Kotor Varoš i Kneževo, Jajce i Crnu Rijeku, Bugojno i Kupres, Rogaticu i Ustipraču te Brodar i Rudo.

Vozačima se savjetuje da brzinu prilagode uslovima na cestama, održavaju sigurno odstojanje i na put ne kreću bez obavezne zimske opreme.

Stanje na cestama: Radovi i izmjene režima saobraćaja

Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na autocesti između Zenice jug i Zenice sjever, saobraća se usporeno. Izmjene režima saobraćaja aktuelne su i na dionicama između Sarajeva zapad i Lepenice te Zenice jug i Kaknja.

Na području Tuzle, zbog radova na magistralnoj cesti između Šićkog Broda i Husina, vozila saobraćaju jednom trakom.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na magistralnoj cesti Brčko – Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, gdje se zbog proširenja mosta vozila do 3,5 tone usmjeravaju na privremenu obilaznicu, dok teža vozila saobraćaju kroz naselje Velika Obarska.

Na dionici između Lončara i Pelagićeva zbog izgradnje kružne raskrsnice putnička vozila koriste alternativni pravac.

Radovi i ograničenja aktuelni su i na magistralnim cestama širom Bosne i Hercegovine, zbog čega se vozačima preporučuje dodatni oprez.

Zadržavanja na graničnim prelazima

Na graničnim prelazima jutros zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

Stari granični prelaz Gradiška ponovo je otvoren za putnička vozila, autobuse i prazna teretna vozila, dok promet komercijalne robe nije dozvoljen.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za teretna vozila.

Zbog primjene novog sistema evidentiranja ulaska i izlaska putnika iz Evropske unije (EES), tokom dana moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.