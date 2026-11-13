Kiša i jak vjetar otežavaju saobraćaj u BiH, radovi usporavaju vožnju na brojnim dionicama

Kiša pada u većem dijelu zemlje, a na snazi je i upozorenje na moguće jake udare vjetra.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, ali i pojačanog prometa usljed predstojećeg vikenda, vozačima se savjetuje maksimalan oprez. Padavine mogu uzrokovati zadržavanje vode na kolovozu te odrone zemlje i kamenja na dionicama kroz usjeke, dok vjetar može obarati granje i druge predmete na cestu. Prilagodite brzinu, držite odstojanje, ne parkirajte ispod velikih stabala i prije polaska na put obavezno provjerite stanje na putevima.

Zbog radova na zaštiti kosina, za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina (na dionici autoceste A-1 Počitelj-Bijača), a saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina (u smjeru Bijača-Počitelj) zatvorena je preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom.

Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste Zenica jug-Zenica sjever, saobraća se usporeno. Na dionici Sarajevo zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog neophodnih radova u tunelu Vranduk, na magistralnoj cesti Zenica- Nemila, u periodu do subote 14. novembra, svakog dana od 18 sati, saobraćaj će se odvijati usporeno jednom trakom.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina (na ulazu u Bijeljinu). Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Na dionici magistralne ceste M-1.8 Lončari-Pelagićevo za vrijeme radova na izgradnji kružne raskrsnice, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Jednom trakom zbog aktuelnih radova saobraća se i na magistralnim cestama: Turbe-Nević Polje, Široki Brijeg-Mostar (Knešpolje), Stup-Jošanica, Izačić-Bihać-Ripač, Cazin-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-brdo Hum, Čevljanovići-Nišići i Tasovčići-Stolac.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Ponovo je otvoren stari granični prelaz Gradiška, koji je zbog oštećenja bio privremeno zatvoren. Na ovom graničnom prelazu dozvoljen je međunarodni saobraćaj za: putnička motorna vozila, autobuse i prazna teretna motorna vozila. Promet komercijalne robe nije dozvoljen.

Na snazi je zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.