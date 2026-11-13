Movember: Mjesec koji podsjeća muškarce da zdravlje ne smije čekati

Movember, međunarodna kampanja posvećena zdravlju muškaraca, obilježava se tokom novembra s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja bolesti i pravovremenog liječenja. Posebna pažnja posvećena je raku prostate, raku testisa i mentalnom zdravlju, odnosno problemima o kojima se često ne govori dovoljno otvoreno.

Prepoznatljiv simbol ove kampanje su brkovi, koje muškarci širom svijeta puštaju tokom novembra kako bi potaknuli razgovor o zdravstvenim problemima i važnosti redovnih pregleda.

Naziv Movember nastao je spajanjem engleskih riječi moustache, što znači brkovi, i November, odnosno novembar.

Iza jednostavnog simbola krije se ozbiljna poruka. Mnogi muškarci odgađaju odlazak ljekaru, zanemaruju simptome ili zdravstvenu pomoć traže tek kada se problemi pogoršaju, zbog čega kampanja nastoji promijeniti odnos prema preventivnoj zdravstvenoj zaštiti.

Rak prostate često se razvija bez izraženih simptoma

Rak prostate jedan je od najčešćih malignih tumora kod muškaraca, a rizik od njegovog nastanka povećava se s godinama.

Bolest se razvija u prostati, žlijezdi koja ima važnu ulogu u muškom reproduktivnom sistemu. Pojedini tumori rastu sporo i godinama ne izazivaju tegobe, dok drugi mogu biti agresivniji i širiti se na okolna tkiva i druge organe.

Među simptomima koji zahtijevaju pažnju su otežano ili učestalo mokrenje, oslabljen mlaz mokraće, krv u mokraći ili sjemenoj tečnosti te druge promjene povezane s mokrenjem.

Takve tegobe ne znače nužno da osoba ima rak prostate, jer se mogu javiti i kod benignog povećanja prostate ili upalnih stanja. Ipak, njihov nastanak razlog je za razgovor s ljekarom i odgovarajuću dijagnostiku.

Odluku o preventivnom PSA testiranju potrebno je donijeti u dogovoru sa zdravstvenim radnikom, uzimajući u obzir životnu dob, porodičnu historiju bolesti i moguće koristi i rizike pregleda.

Rak testisa najčešće pogađa mlađe muškarce

Za razliku od raka prostate, koji se češće javlja u starijoj životnoj dobi, rak testisa prvenstveno pogađa mlađe muškarce, naročito one između 15 i 35 godina, iako se može pojaviti i kasnije.

Jedan od najčešćih znakova bolesti jeste pojava bezbolne kvržice ili otoka na jednom testisu. Mogu se javiti i osjećaj težine u mošnicama, promjene veličine testisa te bol ili nelagoda u donjem dijelu stomaka i preponama.

Posebno je važno da muškarci poznaju uobičajen izgled i strukturu svojih testisa kako bi mogli prepoznati eventualne promjene.

Svaku novu kvržicu, otok ili trajnu promjenu treba provjeriti kod ljekara, jer su izgledi za uspješno liječenje raka testisa veoma dobri, naročito kada se bolest otkrije rano.

Movember upozorava i na mentalno zdravlje muškaraca

Osim malignih oboljenja, jedan od ključnih ciljeva kampanje jeste otvoreniji razgovor o mentalnom zdravlju muškaraca.

Depresija, anksioznost, dugotrajan stres i emocionalne poteškoće mogu pogoditi svakoga, ali društvena očekivanja i uvjerenje da muškarci moraju sami rješavati probleme ponekad predstavljaju prepreku traženju pomoći.

Ozbiljnost ovog problema pokazuju i podaci o samoubistvima. Prema istraživanju koje je obuhvatilo period od 2010. do 2020. godine, muškarci su činili približno 70 do 75 posto osoba koje su umrle usljed samoubistva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Stručna psihološka i psihijatrijska podrška, psihoterapija, razgovor s bliskim osobama i odgovarajuće liječenje mogu pomoći osobama koje se suočavaju s mentalnim poteškoćama.

Dugotrajna tuga, povlačenje iz društva, gubitak interesa za svakodnevne aktivnosti ili osjećaj beznađa znakovi su koje ne treba ignorisati.

Prevencija podrazumijeva više od jednog pregleda

Briga o zdravlju muškaraca ne završava pregledima prostate i testisa. Jednako su važni kontrola krvnog pritiska, šećera i masnoća u krvi, redovna fizička aktivnost, uravnotežena ishrana i izbjegavanje pušenja.

Zdravstveni pregledi trebaju biti prilagođeni dobi, porodičnoj historiji bolesti i individualnim faktorima rizika.

Kampanja Movember zato ne poziva muškarce samo da tokom novembra puste brkove, nego da razgovor o zdravlju pretvore u redovnu naviku.

Prepoznavanje simptoma, pravovremeno obraćanje ljekaru i traženje podrške zbog psihičkih poteškoća mogu značajno utjecati na kvalitet života i uspješnost liječenja