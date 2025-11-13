Udruženje oboljelih od raka prostate FBiH i ove godine učestvuje u globalnoj kampanji Movember

Udruženje oboljelih od raka prostate Federacije Bosne i Hercegovine i ovog novembra učestvuje u globalnoj kampanji Movember, posvećenoj podizanju svijesti o raku prostate u BiH i svijetu. U kampanju su se uključili 2022. godine, kada je osnovano i samo udruženje, a od tada, kroz aktivnosti u javnom prostoru, promovišu preventivne preglede i zdravije životne navike muškaraca starijih od 50 godina.

Predsjednik Udruženja Sead Sefić podsjetio je da su prethodnih godina organizirali besplatne PSA testove u laboratorijama u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Zenici i Bihaću, uz podršku društveno odgovornih kompanija koje su prepoznale važnost preventivnih programa.

– Po svakoj kampanji testirano je 500 do 600 muškaraca, a kod 10,2 posto njih utvrđene su povišene vrijednosti PSA. Tim muškarcima je preporučena konsultacija sa urologom. Dotad mnogi nisu ni znali da postoje promjene na prostati. Ukoliko smo pomogli makar jednom muškarcu, naša misija je ispunjena – izjavio je Sefić za Fenu.

Ove godine koncept kampanje je proširen. Umjesto isključivo promocije testiranja, fokus je stavljen na pristup muškarcima u kompanijama i radnim sredinama, gdje im se omogućava ultrazvučni pregled prostate i PSA testiranje.

– U saradnji s kantonalnim institucijama pronašli smo društveno odgovorne kompanije koje su preuzele troškove PSA testiranja za svoje uposlenike. Zahvaljujući udruženju i kompaniji koja je vlasnik UZ aparata, taj dio troškova se ne naplaćuje. Smatramo da je to društveno odgovoran doprinos podizanju svijesti o raku prostate – naglasio je Sefić.

Kampanja se uspješno provodi u Zeničko-dobojskom kantonu, uz podršku Instituta za zdravlje i sigurnost hrane iz Zenice. Aktivnosti će biti realizirane u kompanijama u Zenici, Kaknju i Tešnju, a isti model bit će primijenjen i u Tuzlanskom kantonu, dok je namjera da se program proširi i na Unsko-sanski kanton. U Kantonu Sarajevo udruženje sarađuje sa Zavodom zdravstvenog osiguranja KS i Ministarstvom zdravlja KS, koji provode preventivne i skrining programe za više indikacija, uključujući i rak prostate.

Sefić upozorava da Bosna i Hercegovina još nema razvijen, obavezujući nacionalni preventivni program.

– Naši programi se baziraju na dobrovoljnosti, što smanjuje interes stanovništva, a posebno muškaraca. Prema dostupnim podacima koje dobijamo od ljekara, godišnje oboli između 1.000 i 1.200 muškaraca, a smrtni ishod bilježi se kod 400 do 500 njih – rekao je Sefić.

Kao jednu od ključnih prepreka navodi nedovoljnu dostupnost savremenih terapija.

– Od 2019. godine nije revidirana lista lijekova Fonda solidarnosti, pa se liječimo zastarjelim, a ne inovativnim lijekovima. U Kantonu Sarajevo dodatnim sredstvima zbrinuto je oko 600 onkoloških pacijenata, ali ostali kantoni to nisu uradili. I to je vid diskriminacije – istakao je.

Globalna kampanja Movember potekla je u Australiji, a njen naziv nastao je spajanjem riječi “mustache” i “november”. Provodi se u više od 30 zemalja svijeta.

– Vidljivi su rezultati. Svijest o raku prostate značajno je porasla, a uspjeli smo i smanjiti stigmu i tabu vezan za ovu bolest. Vjerujemo da ćemo u narednom periodu napraviti još veće pomake – dodao je Sefić.