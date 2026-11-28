Nizak obuhvat vakcinacijom protiv ospica u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona povećava rizik od pojave novih epidemija, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Prema godišnjem izvještaju ove organizacije, tokom 2025. godine u svijetu je zabilježeno 59 velikih epidemija ospica. Procjenjuje se da je oboljelo oko 9,8 miliona ljudi, dok je od posljedica bolesti preminulo približno 72.000 osoba.

Pad stope imunizacije i širenje dezinformacija o vakcinama predstavljaju ozbiljne prepreke u sprečavanju novih epidemija.

Nizak obuhvat vakcinacijom protiv ospica u regionu

Posebno zabrinjavaju podaci iz Crne Gore, gdje obuhvat prvom dozom vakcine protiv ospica iznosi svega 13 posto, dok je svjetski prosjek 84 posto.

Znatno ispod svjetskog prosjeka nalaze se i Bosna i Hercegovina, Srbija, Sjeverna Makedonija i Rumunija.

Ljekarska udruženja u jugoistočnoj Evropi upozoravaju na rast nepovjerenja roditelja prema imunizaciji djece, čemu dodatno doprinose dezinformacije koje se šire društvenim mrežama.

Dvije doze vakcine ključne za zaštitu

Ospice, poznate i kao morbili, spadaju među najzaraznije bolesti, a mogu izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije, posebno kod male djece i osoba oslabljenog imuniteta.

Generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio je da eliminacija bolesti ne znači i prestanak potrebe za imunizacijom, naglašavajući da svako dijete treba primiti dvije doze vakcine.

Za sprečavanje epidemija ospica i postizanje kolektivnog imuniteta potreban je obuhvat od najmanje 95 posto stanovništva s dvije doze vakcine.