Ebola se širi u Kongu i Ugandi, potvrđeni novi slučajevi zaraze

Svjetska zdravstvena organizacija saopćila je da su u Demokratskoj Republici Kongo potvrđena 344 slučaja ebole, dok je 60 osoba preminulo od posljedica ove zarazne bolesti.

Generalni direktor SZO-a Tedros Adhanom Gebreyesus izjavio je da odgovor na epidemiju još uvijek kasni, ali da zdravstvene službe, uz vodstvo vlasti Demokratske Republike Kongo, uspijevaju sustizati širenje zaraze.

Epidemija ebole iz Konga proširila se i na susjednu Ugandu, gdje je Ministarstvo zdravlja potvrdilo 15 slučajeva infekcije.

Prema podacima ugandskih zdravstvenih vlasti, od početka epidemije u toj zemlji zabilježen je i jedan smrtni slučaj povezan s ebolom.