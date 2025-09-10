WHO upozorava na alarmantno stanje zraka u BiH

Zagađeni zrak ubija mozak, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija: u BiH je zagađenje zraka alarmantno, nevidljivo i potencijalno povezano s demencijom

Zagađeni zrak ubija mozak ističe američki neuronaučnik,prof. Ted Dawson u ekskluzivnom intervjuu za N1, dodajući da zagađeni zrak direktno oštećuje mozak i može biti povezan s razarajućim oblicima demencije, a BiH se već godinama nalazi pri vrhu liste najzagađenijih zemalja Evrope.

U istoj emisiji, Mirza Palo iz Svjetske zdravstvene organizacije u BiH upozorava da čestice PM10 i PM2,5 u zagađenom zraku značajno ugrožavaju zdravlje, posebno jer granica od 5 mikrograma po kubnom metru koju preporučuje WHO ostaje nedostižna, dok je BiH iznad i te i blaže EU granice od 25 mikrograma.

Zagađeni zrak ubija mozak, ali ide mnogo dalje — smatra Palo, ističući da zagađenje zraka utiče na sve metaboličke sisteme, a posebno su ugroženi kardiovaskularni sistem i mozak, uz porast rizika od moždanih udara.Globalno se procjenjuje da zbog zagađenog zraka, uključujući i unutrašnje zagađenje koje nastaje kuhanjem i loženjem u zatvorenim prostorima, godišnje gubi oko sedam miliona života.

Problem je složen i intersektorski — navodi Palo — zdravstvo prepoznaje posljedice, ali ključni su i sektori poput energetike, industrije, saobraćaja i infrastrukture, a geografski položaj dodatno otežava situaciju u BiH. U poređenju s BiH, Srbija i Sjeverna Makedonija dijele sličan nivo zagađenja i geografska ograničenja, dok Hrvatska, Crna Gora i Albanija, zahvaljujući pristupu moru i povoljnijoj infrastrukturi, imaju znatno bolje uslove.