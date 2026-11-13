Prijevremena penzija u FBiH za muškarce od 1. januara 2027. godine više neće biti dostupna prema posebnim prijelaznim uslovima koji se primjenjuju od 2018. godine.

Muškarci koji planiraju odlazak u penziju prije navršenih 65 godina života imaju još do kraja ove godine mogućnost da ostvare ovo pravo, ukoliko ispunjavaju propisane uslove.

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH, 2026. godina posljednja je u kojoj muškarci mogu ostvariti pravo na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju na osnovu člana 142. Zakona.

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je imati najmanje 64 godine i šest mjeseci života te 39 godina i šest mjeseci staža osiguranja.

Od naredne godine ova prijelazna mogućnost prestaje važiti, što znači da će se za muškarce primjenjivati opći uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Ko može u penziju od 1. januara 2027. godine?

Prema važećim propisima, pravo na redovnu starosnu penziju u Federaciji BiH ostvaruje osiguranik koji navrši 65 godina života i ima najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža.

Druga mogućnost je odlazak u penziju sa 40 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

To znači da muškarci koji do kraja 2026. godine ne ispune uslove za izuzetnu prijevremenu penziju neće moći koristiti ovu prijelaznu zakonsku mogućnost u 2027. godini.

Za žene se prijelazni period nastavlja, ali se uslovi postepeno pooštravaju. Od januara 2027. godine žene će za izuzetnu prijevremenu starosnu penziju morati imati najmanje 60 godina života i 35 godina staža osiguranja.

Prijevremena penzija u FBiH donosi trajno umanjenje primanja

Građani koji razmatraju prijevremeni odlazak u penziju trebaju imati na umu da se iznos njihove penzije umanjuje u odnosu na obračunati iznos koji bi ostvarili odlaskom sa 65 godina života.

Prema Zakonu o PIO, za svaki mjesec ranijeg odlaska penzija se umanjuje za približno 0,33 posto, odnosno četiri posto za godinu dana.

Umanjenje je trajno i ne prestaje automatski kada korisnik navrši 65 godina života.

Primjera radi, muškarac koji ode u prijevremenu penziju tačno šest mjeseci prije 65. rođendana imao bi umanjenje obračunatog iznosa od dva posto. Konačan iznos penzije zavisi i od primjene zakonskih odredbi o najnižoj penziji.

Šta trebaju uraditi građani koji planiraju penzionisanje?

Osobe koje smatraju da ispunjavaju uslove za odlazak u penziju trebaju provjeriti evidenciju staža osiguranja kod Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Posebno je važno provjeriti jesu li svi periodi zaposlenja pravilno evidentirani, jer se za ostvarivanje prava na penziju uzima u obzir zakonom priznati staž.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se nadležnoj službi Zavoda PIO/MIO, a datum prestanka osiguranja i podnošenja zahtjeva može biti značajan za početak ostvarivanja prava.

Prijelazni uslovi za prijevremeno penzionisanje muškaraca propisani su Zakonom o PIO još 2018. godine, a njihov završetak predviđen je za kraj 2026. godine.