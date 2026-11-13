Veliki pad Microsoftovih servisa: Outlook ne radi, hiljade korisnika prijavile probleme

Outlook ne radi kod velikog broja korisnika širom svijeta zbog tehničkih problema koji su pogodili Microsoftove servise.

Poteškoće su počele u četvrtak, 12. novembra, a nastavile su se i tokom petka, pri čemu su korisnici prijavljivali nemogućnost pristupa elektronskoj pošti, slanja i primanja poruka te učitavanja pristigle pošte.

Osim Outlooka, problemi su zahvatili Microsoft Teams, Microsoft 365 i druge aplikacije ove kompanije, što je otežalo rad brojnim preduzećima, organizacijama i institucijama.

Prema podacima platforme Downdetector, koja prati prijave prekida internetskih usluga, u jednom trenutku zabilježeno je gotovo 130.000 prijava problema s Outlookom. Poteškoće su prijavljivane iz više desetina zemalja.

Zašto Outlook ne radi?

Microsoft je potvrdio da je uzrok poteškoća povezan s problemima u dijelu njegove serverske infrastrukture.

Prema objašnjenju kompanije, određeni serveri neočekivano su prestali biti dostupni, što je povećalo opterećenje preostalog dijela sistema i izazvalo greške pri povezivanju korisnika.

Microsoftovi stručnjaci započeli su preraspodjelu mrežnog saobraćaja i ponovno pokretanje pogođenih servera kako bi uspostavili normalan rad usluga.

Međutim, tokom sanacije uočeno je da pojedini serveri ponovo prestaju odgovarati nakon povećanja broja korisničkih zahtjeva, zbog čega je oporavak sistema trajao duže od očekivanog.

Problemi zahvatili i Teams, Copilot i Microsoft 365

Prekid nije bio ograničen samo na elektronsku poštu. Korisnici su prijavljivali poteškoće s Microsoft Teamsom, aplikacijama unutar paketa Microsoft 365 i AI asistentom Copilot.

Poremećaji su pogodili i pojedine povezane servise drugih tehnoloških kompanija, uključujući integracije Microsoftovih usluga s platformama OpenAI i Anthropic.

Iz Microsofta su potvrdili da rade na otklanjanju problema, a tokom intervencije zabilježeni su prvi znakovi oporavka pojedinih dijelova infrastrukture.