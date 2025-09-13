OpenAI i Microsoft najavili novi sporazum vrijedan 100 milijardi dolara

OpenAI je saopćio da je postigao novi preliminarni sporazum sa svojim dugogodišnjim partnerom Microsoftom, u okviru kojeg će neprofitna organizacija OpenAI, koja upravlja profitnom kompanijom OpenAI LP, dobiti vlasnički udio procijenjen na 100 milijardi dolara.

Kako je navedeno, riječ je o neobavezujućem dogovoru kojim se najavljuje naredna faza saradnje između dvije kompanije. Detalji novog aranžmana nisu u potpunosti objavljeni, ali je već izazvao pažnju regulatornih tijela, konkurenata i organizacija koje upozoravaju na rastući utjecaj vještačke inteligencije.

OpenAI je osnovan 2015. godine kao neprofitna organizacija, a njen odbor i dalje zadržava kontrolu nad profitnom podružnicom koja razvija i plasira AI proizvode. Još uvijek nije jasno da li vlasnički udio od 100 milijardi dolara znači i kontrolni paket u okviru kompanije.