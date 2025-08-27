Elon Musk tuži Apple i OpenAI zbog navodnog monopola u oblasti umjetne inteligencije

Kompanija za umjetnu inteligenciju u vlasništvu Elona Muska podnijela je tužbu protiv Applea i OpenAI-ja, tvrdeći da su se dvije tehnološke kompanije udružile kako bi eliminisale konkurenciju u AI sektoru.

Tužba je podnesena na saveznom sudu u Teksasu, a u njoj Musk navodi da Apple unutar svoje trgovine aplikacijama favorizuje ChatGPT na štetu drugih chatbotova zasnovanih na umjetnoj inteligenciji.

– Apple svojim ponašanjem sprječava sve AI kompanije, osim OpenAI-ja, da dostignu vrh ljestvice u App Storeu, čime direktno krši pravila tržišnog natjecanja. X će odmah poduzeti pravne mjere – objavio je Musk ranije na društvenoj mreži X.

Apple negira optužbe

Iz Applea su odbacili Muskove tvrdnje, naglasivši da je App Store zamišljen kao pošteno tržište na kojem se nijednoj aplikaciji ne daje prednost.

Podsjećamo, prošle godine Apple je pokrenuo saradnju s OpenAI-jem, unutar koje je ChatGPT integrisan u operativne sisteme iPhonea, iPada i Mac računara. Prema navodima kompanije, s vremenom bi i drugi AI chatbotovi trebali biti uključeni u Appleove uređaje.

Musk: „Grok je uskraćen za korisnike“

Muskova kompanija u tužbi navodi da je integracija ChatGPT-a direktno umanjila šanse njihovog AI modela Grok, jer mu je onemogućeno da ostvari dragocjene interakcije s korisnicima. Prema navodima, to otežava razvoj i unapređenje softvera, dok ChatGPT-u daje nepravednu prednost.

Musk smatra da Apple ima monopol na tržištu pametnih telefona u SAD-u, s udjelom od 65 posto, dok OpenAI drži oko 80 posto udjela u sektoru AI chatbotova. Na toj osnovi tužba tereti dvije kompanije za kršenje antimonopolskih propisa. Osim odštete, Musk traži i zabranu saradnje između Applea i OpenAI-ja.

Nastavak pravnih bitki

Ovo nije prvi sudski postupak koji je Musk pokrenuo protiv OpenAI-ja. Ranije je tužio kompaniju i njenog izvršnog direktora Sama Altmana, optužujući ih za nezakonito restrukturiranje organizacije koja je prvobitno osnovana kao neprofitna. Taj proces je i dalje u toku.