Oglasio se Elon Musk nakon objave njegovih mailova s Epsteinom

Elon Musk se ponovo našao u fokusu javnosti nakon objave dokumenata Ministarstva pravde koji sadrže e-mail prepisku između njega i Jeffreyja Epsteina, osuđenog seksualnog prijestupnika koji je preminuo u zatvoru 2019. godine. Iz objavljenih materijala proizlazi da je njihova komunikacija bila opsežnija i srdačnija nego što je ranije bilo poznato.

U dokumentima se nalaze poruke iz 2012. i 2013. godine u kojima Musk i Epstein razmatraju termine moguće posjete Epsteinovom ostrvu Little St. James. Prema dostupnim podacima, planirana posjeta na kraju nije realizovana zbog logističkih razloga.

„Bit ću na području Britanskih Djevičanskih Ostrva/Sent Bartolomeja tokom praznika. Postoji li povoljno vrijeme za posjetu?“, napisao je Musk u poruci od 13. decembra 2013. godine.

Epstein mu je odgovorio: „Bilo koji dan od 1. do 8…. slušajte me ako želite. Uvijek ima mjesta za vas.“

Nakon objave dokumenata, Musk se oglasio na društvenoj mreži X, navodeći da je i ranije zagovarao objavljivanje Epsteinovih fajlova i umanjio značaj njihove komunikacije.

„Niko nije jače od mene gurao da se objave Epsteinovi fajlovi i drago mi je što se to napokon desilo. Imao sam vrlo malo prepiske s Epsteinom i odbijao sam njegove ponovljene pozive da odem na njegovo ostrvo ili da letim njegovim ‘Lolita Expressom’, ali sam bio itekako svjestan da bi se neka e-mail prepiska s njim mogla pogrešno protumačiti i da bi je protivnici mogli iskoristiti da ocrne moje ime. To me ne zanima, ali ono što me zanima jeste da barem pokušamo procesuirati one koji su s Epsteinom počinili ozbiljne zločine, posebno u vezi s gnusnim iskorištavanjem maloljetnih djevojčica“, naveo je Musk.