Elon Musk bi mogao postati prvi svjetski bilioner uz plan Tesle

Elon Musk mogao bi postati prvi svjetski bilioner ako ispuni ciljeve koje je postavila Tesla, prema planu koji je kompanija za električna vozila otkrila u najnovijem izvještaju.

Tesla je u prijavi američkoj Komisiji za vrijednosne papire navela da Musk mora povećati tržišnu vrijednost kompanije sa sadašnjih nešto više od bilion dolara na 8,5 biliona dolara u narednih deset godina. Ako bi takav rast bio ostvaren, Musk bi dobio nove dionice koje bi njegov udio u Tesli povećale sa skoro 16 na više od 25 posto. Time bi se bogatstvo najimućnijeg čovjeka na svijetu popelo na više od dva biliona dolara.

Prema Forbesovoj rang listi najbogatijih ljudi na svijetu, Muskovo trenutno bogatstvo procjenjuje se na 430,9 milijardi dolara. Na drugom mjestu je investitor i suosnivač Oraclea Larry Ellison, čiji imetak iznosi 272,3 milijarde dolara.

Tesla je podsjetila i na Muskov paket iz 2018. godine, kada mu je odobren bonus od 55,8 milijardi dolara, a koji je bio vezan isključivo za ostvarene rezultate. Novi plan, kako navode, zamišljen je kao nadogradnja tog modela i predviđa ciljeve dobiti koji su čak 28 puta veći u odnosu na one iz 2018. godine.

Osim rasta vrijednosti, plan podsticaja uključuje i isporuku novih proizvoda, među kojima se posebno izdvaja pokretanje milion robot taksija. U obrazloženju kompanije naglašeno je da bi Muskov uspjeh u realizaciji ovih ciljeva mogao Teslu učiniti najvrednijom kompanijom u historiji.

Za poređenje, predviđena tržišna vrijednost od 8,5 biliona dolara bila bi više nego dvostruko veća od trenutne vrijednosti Nvidije, proizvođača čipova koji trenutno drži titulu najvrednije kompanije na svijetu.