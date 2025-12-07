Američki milijarder Elon Musk pozvao je na „ukidanje“ Evropske unije nakon što je Evropska komisija izrekla finansijsku kaznu njegovoj društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru.

„EU bi trebalo ukinuti, a suverenitet vratiti pojedinačnim državama kako bi vlade mogle bolje predstavljati svoj narod“, poručio je Musk. Ubrzo mu je odgovorio bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, kratko komentarišući: „Upravo tako“. Reagovao je i Kiril Dmitrijev, koji posljednjih mjeseci učestvuje u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, posebno u dijelu koji se odnosi na ekonomska pitanja i ukidanje američkih sankcija Rusiji uvedenih nakon početka invazije.

Evropska komisija je 5. decembra izrekla kaznu od 120 miliona eura platformi X zbog kršenja obaveza transparentnosti prema Zakonu o digitalnim uslugama (DSA). Prema navodima Komisije, prekršaji uključuju obmanjujući dizajn takozvane „plave kvačice“, nedostatak transparentnosti u registru oglasa i onemogućavanje pristupa javnim podacima istraživačima.

Ovo nije prvi sukob između Muska i institucija Evropske unije. Milijarder je ranije kritizirao način izbora predsjednika Evropske komisije, nazivajući ga „nedemokratskim“. Odluku o kazni kritizirali su i pojedini visoki zvaničnici SAD-a, koji su postupke Evropske komisije uporedili sa „cenzurom“.