Elon Musk poručio da EU treba ukinuti, pa dobio podršku od Putinovog čovjeka

RTV SLON
Elon Musk
Foto: Elon Musk

Američki milijarder Elon Musk pozvao je na „ukidanje“ Evropske unije nakon što je Evropska komisija izrekla finansijsku kaznu njegovoj društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru.

„EU bi trebalo ukinuti, a suverenitet vratiti pojedinačnim državama kako bi vlade mogle bolje predstavljati svoj narod“, poručio je Musk. Ubrzo mu je odgovorio bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, kratko komentarišući: „Upravo tako“. Reagovao je i Kiril Dmitrijev, koji posljednjih mjeseci učestvuje u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, posebno u dijelu koji se odnosi na ekonomska pitanja i ukidanje američkih sankcija Rusiji uvedenih nakon početka invazije.

Evropska komisija je 5. decembra izrekla kaznu od 120 miliona eura platformi X zbog kršenja obaveza transparentnosti prema Zakonu o digitalnim uslugama (DSA). Prema navodima Komisije, prekršaji uključuju obmanjujući dizajn takozvane „plave kvačice“, nedostatak transparentnosti u registru oglasa i onemogućavanje pristupa javnim podacima istraživačima.

Ovo nije prvi sukob između Muska i institucija Evropske unije. Milijarder je ranije kritizirao način izbora predsjednika Evropske komisije, nazivajući ga „nedemokratskim“. Odluku o kazni kritizirali su i pojedini visoki zvaničnici SAD-a, koji su postupke Evropske komisije uporedili sa „cenzurom“.

pročitajte i ovo

BiH

Vijeće ministara BiH zaduženo da PSBiH dostavi Program reformi za provođenje...

Vijesti

Nove EU promjene za vozačke dozvole omogućavaju polaganje sa 17...

BiH

Habota: Mediji su ključni partneri u komunikaciji evropskog puta sa građanima

Tuzla i TK

Predstavnici EU odali počast žrtvama stradalim u požaru u Domu penzionera...

BiH

Sarajevski ćevap uskoro bi mogao biti zaštićen na nivou Evropske unije

Vijesti

Von der Leyen obećava da će EU pojačati napore u zaštiti...

Istaknuto

Poznati datumi i satnice mogućih utakmica Zmajeva na Svjetskom prvenstvu

Istaknuto

Oblačno jutro u većem dijelu BiH: Evo kakav nas dan očekuje

Istaknuto

Magla, odroni i radovi: Vozače očekuju otežani uslovi u većem dijelu BiH

Istaknuto

Tuzla servis: Planirane obustave vodosnabdijevanja u više ulica

Magazin

Kako odčepiti odvod bez majstora: Jednostavni trikovi koji stvarno djeluju

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]