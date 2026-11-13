Simone Sozza sudit će sutrašnju utakmicu između Švedske i Bosne i Hercegovine u petom kolu Lige nacija, a njegova statistika pokazuje da Zmajevi moraju biti oprezni kada je riječ o prekršajima. Italijanski arbitar prvi put će dijeliti pravdu seniorskoj reprezentaciji BiH, a posebno je zanimljivo koliko često pokazuje kartone već tokom prvog poluvremena.

Susret se igra u subotu na Strawberry Areni u Solni, s početkom u 20:45 sati. UEFA je za ovaj duel odredila kompletnu italijansku sudijsku ekipu.

Je li Simone Sozza ranije sudio Zmajevima? Evo šta otkriva njegova karijera

Tridesetdevetogodišnji arbitar rođen je u Milanu, a FIFA značku nosi od 2023. godine. U italijanskoj Seriji A sudi od sezone 2019/2020, dok je međunarodno iskustvo sticao na utakmicama evropskih klupskih takmičenja.

Prema dostupnim podacima, do sada nije bio glavni sudija na utakmicama seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Iza sebe ima iskustvo suđenja reprezentativnih susreta, uključujući kvalifikacije za evropska i svjetska prvenstva, kao i utakmice Lige nacija.

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Pokazuje li kartone već u prvom poluvremenu? Brojke otkrivaju zanimljiv podatak

Statistika pokazuje da Simone Sozza relativno često poseže za žutim kartonima i prije odlaska na odmor.

Prema podacima portala OddAlerts, u sezoni 2025/2026. na 17 utakmica italijanske Serie A u čak 76 posto susreta pokazao je najmanje jedan karton tokom prvog poluvremena. U prosjeku je u prvih 45 minuta pokazivao 1,35 kartona, dok je u nastavku utakmica taj prosjek iznosio 2,29.

To znači da je u približno tri od četiri utakmice već do poluvremena barem jedan igrač dobio javnu opomenu. Ipak, dostupna statistika ne pokazuje tačnu prosječnu minutu prvog kartona, pa se ne može tvrditi da Sozza redovno kažnjava igrače već u uvodnih deset ili petnaest minuta.

Rani žuti kartoni mogli bi posebno otežati posao odbrambenim igračima Bosne i Hercegovine. Nogometaš koji već u prvom poluvremenu dobije javnu opomenu mora pažljivije ulaziti u naredne duele, jer svaki novi neoprezan start nosi rizik od isključenja.

To može ograničiti agresivnost u odbrani, posebno prilikom zaustavljanja brzih protivničkih napada i igre jedan na jedan. Protiv Švedske, koja raspolaže kvalitetnim ofanzivnim igračima, takva situacija mogla bi predstavljati dodatni izazov za ekipu Sergeja Barbareza.

Koliko je Sozza strog? Pogledajte koliko kartona pokazuje po utakmici

Prema statistici portala Futbal, italijanski sudija u 82 utakmice Serie A obuhvaćene evidencijom prosječno je pokazivao 4,3 žuta kartona po susretu.

Tokom sezone 2025/2026. na 17 prvenstvenih utakmica pokazao je 62 žuta kartona, odnosno prosječno 3,6 po susretu. U istom periodu zabilježio je tri direktna crvena kartona, dok su četiri igrača isključena nakon druge javne opomene.

U prve četiri utakmice aktuelne sezone Serie A pokazao je 16 žutih kartona, uz dva dosuđena jedanaesterca.

Podaci platforme CardStats dodatno pokazuju da je u posljednjih 20 analiziranih utakmica 37 posto kartona pokazao u prvom, a 63 posto u drugom poluvremenu. To ukazuje na nešto veći broj opomena u nastavku susreta, kada umor, izmjene i intenzitet igre mogu utjecati na broj prekršaja.

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Sozzi će uz aut-linije pomagati Stefano Alassio i Davide Imperiale, dok će četvrti sudija biti Giovanni Ayroldi.

Za VAR tehnologiju zadužen je Valerio Marini, a njegov pomoćnik bit će Rosario Abisso. Sva šestorica arbitara dolaze iz Italije.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u Švedsku dolazi s osam osvojenih bodova nakon četiri kola Lige nacija, odnosno dva manje od vodećeg domaćina. Zmajevi će pokušati ostvariti pozitivan rezultat i zadržati šanse za osvajanje prvog mjesta u grupi.