Tarik Muharemović u zagrljaju majke nakon pobjede

Tarik Muharemović jednu od posebnih večeri u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine završio je u zagrljaju majke, neposredno nakon pobjede Zmajeva nad Poljskom na Bilinom polju.

Bosna i Hercegovina je sinoć u Zenici savladala Poljsku rezultatom 1:0 u susretu četvrtog kola Lige nacija. Pobjedu domaćoj selekciji donio je pogodak Bašića, a nakon posljednjeg sudijskog zvižduka uslijedilo je veliko slavlje igrača i navijača.

Među fotografijama koje su obilježile večer našla se i ona Tarika Muharemovića. Reprezentativac BiH nakon utakmice prišao je porodici na tribinama, gdje ga je majka dočekala zagrljajem. U opisu Tarikovog posta na društvenim mrežama stoji “Majka”.

Fotografija prikazuje emocije koje su uslijedile nakon važne pobjede pred domaćom publikom, ali i trenutak koji je za mladog bh. reprezentativca imao posebno lično značenje.

Tarik Muharemović pripada generaciji igrača koja dobija sve značajniju ulogu u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, a ovakve utakmice pred punim tribinama Bilinog polja predstavljaju iskustvo koje izlazi izvan samog rezultata.

Zmajevi su pobjedom nad Poljskom nastavili borbu u Ligi nacija, a slavlje na terenu ubrzo se preselilo i prema tribinama, gdje su reprezentativci trenutke nakon utakmice podijelili s porodicama i navijačima.