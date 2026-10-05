BH Fanaticosi u korteu krenuli prema Bilinom polju, Zenicom odjekuje pjesma

Nedžida Sprečaković
BH Fanaticosi u korteu krenuli prema Bilinom polju, Zenicom odjekuje pjesma
BH Fanaticosi u korteu krenuli prema Bilinom polju, Zenicom odjekuje pjesma

BH Fanaticosi krenuli su večeras u korteu prema stadionu Bilino polje, gdje će fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20:45 sati ugostiti Poljsku u četvrtom kolu grupe B4 UEFA Lige nacija.

Navijači su se okupili na ulicama Zenice, a na putu prema stadionu pjevaju navijačke pjesme i pružaju podršku Zmajevima. Posebno se iz kolone čuje pjesma „Volim te Bosno“, dok se atmosfera u gradu pojačava kako se približava početak utakmice.

BH Fanaticosi zagrijavaju atmosferu pred duel s Poljskom

Brojni navijači reprezentacije BiH tokom poslijepodneva okupili su se u Zenici, a slike i snimci iz centra grada pokazuju veliku podršku reprezentativcima pred važan duel.

Bosna i Hercegovina utakmicu dočekuje na drugom mjestu grupe sa pet osvojenih bodova. Švedska ima sedam, Poljska četiri, dok je Rumunija bez bodova.

BH Fanaticosi tradicionalno su među najglasnijim navijačima Zmajeva, a korteo prema Bilinom polju uvertira je u večerašnji susret Bosne i Hercegovine i Poljske.

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