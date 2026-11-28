Zemljotres u blizini Tuzle zabilježen je sinoć u 21:36 sati, s epicentrom na području Majevice, sjeverno od Ugljevika.

Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, magnituda zemljotresa iznosila je 2,2 stepena prema Richterovoj skali, a registrovan je na dubini od 15 kilometara.

Epicentar se nalazio oko 30 kilometara sjeveroistočno od Tuzle, na koordinatama 44,72 stepena sjeverne geografske širine i 19 stepeni istočne geografske dužine.

Kratkotrajno podrhtavanje tla tokom večernjih sati osjetili su stanovnici pojedinih majevičkih sela.

Zemljotres u blizini Tuzle slabije magnitude

Iako je riječ o slabijem zemljotresu, podrhtavanje tla ove magnitude mogu osjetiti stanovnici naselja u neposrednoj blizini epicentra, posebno oni koji se nalaze u zatvorenim prostorima.

Zemljotresi ove magnitude u pravilu ne uzrokuju materijalnu štetu.