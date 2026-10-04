U Jablanici danas Dan žalosti, dvije godine od poplava u kojima je poginulo 19 ljudi

U Jablanici je danas Dan žalosti, dvije godine nakon poplava i klizišta u kojima je na području ove općine poginulo 19 ljudi.

Zastave na zgradi Općine, javnim preduzećima, ustanovama i drugim institucijama danas su spuštene na pola koplja.

Na javnim mjestima neće biti održavani programi kulturno zabavnog karaktera. Javne ustanove, organizatori kulturnih i sportskih događaja, ugostitelji i mediji na području Jablanice svoje programe i sadržaje trebaju prilagoditi obilježavanju Dana žalosti.

Dvije godine od poplava u Donjoj Jablanici

Poplave i klizišta pogodili su Jablanicu u noći sa 3. na 4. oktobar 2024. godine, a najteže posljedice zabilježene su u Donjoj Jablanici.

Velika količina vode, kamenja i stijenskog materijala zahvatila je naselje, pri čemu je poginulo 19 ljudi, a oštećeni su brojni stambeni objekti i infrastruktura.

U poplavama koje su tada zahvatile više područja u Bosni i Hercegovini poginulo je ukupno 27 osoba. Osim 19 žrtava na području Jablanice, pet osoba poginulo je u Konjicu, a tri u Fojnici.

Okolnosti stradanja u Donjoj Jablanici i dalje su predmet istrage, uključujući i pitanja koja se odnose na kamenolom iznad naselja i materijal koji se tokom poplava sručio prema kućama.