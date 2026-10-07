Pomozi.ba privodi kraju izgradnju 16 kuća za porodice u Donjoj Jablanici

Organizacija Pomozi.ba saopćila je da privodi kraju izgradnju 16 kuća u Donjoj Jablanici, namijenjenih za 20 porodica.

Izgradnja objekata nalazi se u završnoj fazi, a u pojedinim kućama već je postavljena keramika. U narednom periodu planirano je postavljanje keramike u preostalim objektima, kao i laminata i izvođenje drugih radova potrebnih kako bi kuće bile spremne za useljenje.

Paralelno s izgradnjom kuća uređuje se i samo naselje. Općina Jablanica izvodi radove na asfaltiranju ulice, kao i na uređenju i izgradnji trotoara i pješačkih zona.

Iz Pomozi.ba navode da je cilj preostale radove završiti kvalitetno i u što kraćem roku, kako bi porodice što prije mogle useliti u svoje nove domove.