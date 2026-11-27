09:40 sati – Zbog kvara na cjevovodu, bez vodosnabdijevanja su i tuzlanske ulice Kula, Goli brijeg i 16. muslimanske brigade. Sanacija kvara i normalizacija vodosnabdijevanja očekuju se tokom dana.

08:40 sati – Dio naselja Krojčica trenutno je bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu, kako je saopćeno iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.

Sanacija kvara i normalizacija vodosnabdijevanja u naselju Krojčica očekuju se tokom dana.

U ostalim naseljima na području grada Tuzle vodosnabdijevanje je uredno.