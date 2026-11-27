Talbott je rođen 25. aprila 1946. godine u Daytonu, američkom gradu u kojem je 49 godina kasnije parafiran mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini.

Iako se Dejtonski mirovni sporazum najčešće povezuje s američkim diplomatom Richardom Holbrookeom, Talbott je također bio uključen u diplomatske aktivnosti koje su prethodile postizanju mirovnog sporazuma.

U svojim obraćanjima tokom novembra 1995. godine govorio je o budućem uređenju Bosne i Hercegovine, očuvanju njenog teritorijalnog integriteta i uspostavljanju trajnog mira.

Njegov angažman nastavljen je i nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Među pitanjima kojima se bavio bilo je uključivanje Rusije u međunarodne mirovne snage u Bosni i Hercegovini.

Učestvovao na konferenciji na kojoj su definisane bonske ovlasti

Arhivski dokumenti Bijele kuće potvrđuju da je Strobe Talbott u decembru 1997. godine učestvovao na konferenciji Vijeća za implementaciju mira u njemačkom Bonnu, na kojoj su definisane proširene ovlasti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

Danas poznate kao bonske ovlasti, one omogućavaju visokom predstavniku donošenje obavezujućih odluka u određenim situacijama kada domaći politički predstavnici ne mogu postići dogovor, kao i smjenjivanje zvaničnika koji opstruiraju provođenje mirovnog sporazuma.

Talbott je godinu kasnije predstavljao Sjedinjene Američke Države i na konferenciji u Madridu, na kojoj su utvrđeni dodatni ciljevi i rokovi za provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

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Od novinarstva do diplomatije

Prije ulaska u američku administraciju, Talbott se više od dvije decenije bavio novinarstvom, prateći međunarodne odnose, posebno odnose Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza.

Studirao je na univerzitetima Yale i Oxford, gdje je upoznao Billa Clintona, s kojim je kasnije blisko sarađivao.

Nakon završetka diplomatske karijere preuzeo je rukovođenje institutom Brookings u Washingtonu, na čijem je čelu bio od 2002. do 2017. godine.