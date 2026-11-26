Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je večeras na gostovanju kod Islanda rezultatom 113:101, u susretu trećeg kola druge runde kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Island je pred domaćom publikom odigrao efikasnu utakmicu i postigao čak 113 poena, što je bilo dovoljno za pobjedu protiv Zmajeva, koji su također imali raspoložene pojedince u napadu, ali nisu uspjeli zaustaviti domaću selekciju.

Najefikasniji u reprezentaciji BiH bio je Emir Sulejmanović sa 20 poena, uz četiri skoka i tri asistencije. Amar Vrabac dodao je 18 poena, dok je Amar Gegić susret završio sa 17 poena.

U redovima Islanda istakao se Elvar Fridriksson sa 30 poena, četiri skoka i deset asistencija. Kári Pálsson postigao je 20, a Jón Gudmundsson 18 poena.

Statistički gledano, Island je imao bolji procenat šuta za tri poena, pogodivši 19 od 27 pokušaja, dok je reprezentacija BiH ubacila 16 trojki iz 29 šuteva.

Zmajevi su imali i više izgubljenih lopti, ukupno 13, naspram šest koliko ih je zabilježila domaća selekcija.

Utakmica je završena rezultatom 113:101 u korist Islanda.