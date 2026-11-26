Zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona Smajo Mandžić smatra da postoje ozbiljne sumnje da je hapšenje Nasera Orića zasnovano na unaprijed konstruiranom slučaju, te da su u javnost plasirane neistinite informacije kako bi se stvorila određena percepcija o njegovoj krivici.

Mandžić je u svom obraćanju javnosti (na svom Facebook) profilu reagovao nakon današnjeg ročišta za određivanje pritvora Oriću, navodeći da su, prema informacijama koje je iznio njegov advokat, demantirane tvrdnje o navodnom postojanju snimaka na kojima Orić u Istočnom Sarajevu Kosti Pandureviću predaje 100.000 KM kako bi promijenio iskaz.

“Takve informacije plasirane su neposredno nakon hapšenja kako bi se pažnja javnosti usmjerila u pogrešnom pravcu, dok su stvarni razlozi hapšenja ostali u drugom planu.” navodi Mandžić.

On postavlja pitanje ko je plasirao ove informacije, s kojim motivima i zbog čega je javnosti predstavljena verzija događaja za koju, kako tvrdi, ne postoje dokazi. Također smatra da je važno utvrditi zbog čega se mjesto navodnog izvršenja krivičnog djela dovodi u vezu s teritorijom Republike Srpske, što bi moglo imati direktne posljedice na nadležnost pravosudnih institucija.

Posebno je naglasio da je neophodno da se predmet izuzme iz nadležnosti pravosudnih institucija Republike Srpske i prebaci na postupanje nadležnim pravosudnim organima Bosne i Hercegovine.

„Ne ulazeći u ishod suđenja, pozivamo ih da osiguraju pravo na pravično suđenje“, poručio je Mandžić, izražavajući sumnju da u postojećim okolnostima Oriću ne bi bilo zagarantovano nepristrasno i pravično suđenje pred pravosuđem RS.

Mandžić je pozvao i medije da poštuju presumpciju nevinosti, provjeravaju informacije prije objavljivanja i izbjegavaju senzacionalističko izvještavanje kojim se, kako navodi, može utjecati na formiranje javnog mnijenja i unaprijed stvoriti slika o krivici osumnjičenih.

“Iskrene patriote Bosne i Hercegovine pozivamo da odlučno podignu svoj glas i jednom zauvijek spriječe maltretiranje svojih saboraca.” stoji u saopštenju zastupnika Skupštine TK Smaje Mandžića.