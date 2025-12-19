Vlada TK usvojila dopune Zakona, subvencije i za djecu u privatnim vrtićima

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, kojima se omogućava subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama, uključujući i privatne vrtiće, čime se po prvi put uvodi ravnopravniji sistem podrške roditeljima na području kantona.

Dopune Zakona inicirali su skupštinski zastupnici Lejla Vuković i Smajo Mandžić, a novim članom 85a propisano je da se iz Budžeta Tuzlanskog kantona može subvencionirati boravak djece u privatnim predškolskim ustanovama, u skladu s planiranim budžetskim sredstvima i posebnim programom koji će donijeti Vlada TK. Ovim rješenjem ukinuto je i dosadašnje starosno ograničenje od 35 godina za ostvarivanje prava na subvenciju.

Na ovaj način roditeljima se, bez obzira na njihovu životnu dob, osigurava vid sufinansiranja boravka djece u predškolskim ustanovama, bilo da je riječ o javnim ili privatnim vrtićima. Time se jača princip jednakog pristupa predškolskom odgoju i pruža dodatna finansijska podrška porodicama.

Usvajanjem ovih dopuna stvaraju se zakonski preduslovi za proširenje obuhvata djece predškolskim odgojem, ravnopravniji tretman svih mališana i dodatno rasterećenje kućnih budžeta roditelja.

Skupštinski zastupnici Lejla Vuković i Smajo Mandžić uputili su zahvalnost ministru obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmedu Omeroviću, kao i Vladi TK, na prepoznavanju značaja ove inicijative i njenoj realizaciji u interesu djece i roditelja.

Zakon će se prethodno naći na dnevnom redu sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazane za 29. decembar 2025. godine, a stupit će na snagu dan nakon objavljivanja u Službenim novinama Tuzlanskog kantona.

