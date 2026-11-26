Tuzla Fight Night 2, druga po redu bokserska revija koja okuplja mlade i perspektivne borce, bit će održana u subotu u maloj dvorani tuzlanskog Mejdana. Publiku očekuje deset borbi, od kojih četiri amaterske i šest profesionalnih.

Organizator revije je KBS Tuzla Boxing Performance, uz podršku tuzlanskog Ving Tchun Kung Fu kluba „Panhter“.

Na današnjoj konferenciji za medije organizatori su istakli da je cilj manifestacije promocija i razvoj boksa, ali i stvaranje prilika mladim sportistima da pokažu svoje vještine i steknu dodatno takmičarsko iskustvo.

Tuzla Fight Night 2 okuplja talentovane borce

Među učesnicima ovogodišnje revije su Isa Zildžić i Bakir Mešalić, mladi bokseri koji iza sebe već imaju značajne rezultate i osvojene medalje na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Poseban značaj ova revija imat će za Alema Avdića, koji će debitovati u amaterskom boksu. Mladi borci izrazili su zadovoljstvo što će imati priliku nastupiti pred domaćom publikom.

Tuzla Fight Night 2 bit će održan u subotu, 28. novembra, u maloj dvorani Mejdana. Početak uvodnih borbi zakazan je za 19 sati, dok glavni program počinje u 20 sati.