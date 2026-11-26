Demencija se može razvijati postepeno, a njeni prvi simptomi često se pripisuju umoru, stresu ili prirodnom starenju. Zaboravljanje imena poznanika, traženje ključeva po kući ili poteškoće s prisjećanjem određene riječi situacije su koje gotovo svi poznajemo. Međutim, kada zaboravnost prestaje biti bezazlena i postaje razlog za odlazak ljekaru?

Odgovor se ne krije toliko u tome šta smo zaboravili, koliko u učestalosti takvih situacija i njihovom uticaju na svakodnevni život.

Posebnu pažnju treba obratiti na promjene u obavljanju poslova koje smo godinama radili bez poteškoća.

Kada je zaboravnost normalna, a kada može ukazivati na demenciju?

S godinama se sposobnost brzog prisjećanja određenih informacija može smanjivati. Nekada nam je potrebno više vremena da se sjetimo imena, pronađemo odgovarajuću riječ ili usvojimo novu informaciju.

Ako zaboravite gdje ste ostavili naočale, ali ih kasnije pronađete prisjećajući se svojih aktivnosti, to samo po sebi nije razlog za zabrinutost.

Drugačija je situacija kada osoba sve češće ostavlja predmete na neobičnim mjestima, ne može se prisjetiti svojih prethodnih postupaka ili ima poteškoće s korištenjem predmeta koje svakodnevno upotrebljava.

Slično je i s orijentacijom u vremenu. Povremeno zaboraviti koji je dan u sedmici, a zatim se brzo prisjetiti, razlikuje se od učestalog gubljenja pojma o vremenu, mjesecima ili godišnjim dobima.

Pet promjena na koje treba obratiti pažnju

Rani simptomi ne moraju uvijek biti povezani s očiglednim gubitkom pamćenja. Ponekad se prve promjene mogu primijetiti u razgovoru, kuhinji, prilikom kupovine ili tokom druženja s prijateljima.

Ponavljanje istih pitanja i priča može biti jedan od znakova na koje porodica treba obratiti pažnju. Osoba više puta tokom kratkog razgovora postavlja isto pitanje ili ponavlja priču, ne sjećajući se da ju je već ispričala.

Poteškoće s plaćanjem računa također mogu ukazivati na promjene. Neko ko je godinama samostalno vodio kućni budžet počinje zaboravljati obaveze, više puta plaća isti račun ili se teško snalazi s novcem.

Problemi u obavljanju poznatih poslova posebno su uočljivi u svakodnevnom životu. Pripremanje jela prema receptu koji osoba koristi decenijama odjednom postaje zahtjevno, a redoslijed jednostavnih radnji sve je teže pratiti.

Povlačenje iz društva i promjene ponašanja mogu se ogledati u gubitku interesa za druženje, omiljene hobije i aktivnosti koje su ranije predstavljale zadovoljstvo. Moguća je i izraženija razdražljivost ili zbunjenost u nepredviđenim situacijama.

Teže snalaženje u poznatom okruženju još je jedan razlog za pažnju. Osoba može imati poteškoće s pronalaženjem puta do poznate prodavnice, povratkom kući ili vožnjom rutom kojom je godinama prolazila.

Pojedinačna promjena ne znači nužno da je riječ o bolesti. Razlog za pregled postoji kada se poteškoće ponavljaju, postaju izraženije i počinju narušavati samostalnost osobe.

Demencija nije neizbježan dio starenja

Jedna od najčešćih zabluda jeste da starije osobe s vremenom moraju izgubiti sposobnost jasnog razmišljanja, pamćenja i samostalnog odlučivanja.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da, iako rizik raste s godinama, demencija nije normalna posljedica starenja. Može se razviti i kod osoba mlađih od 65 godina.

Upravo zbog toga promjene u pamćenju i ponašanju ne treba automatski pripisivati godinama i zanemarivati ih.

Zaboravnost može imati i druge uzroke

Problemi s pamćenjem ne moraju uvijek biti posljedica bolesti mozga. Dugotrajan stres, nedostatak sna, anksioznost, depresija, poremećaji rada štitnjače i nedostatak vitamina B12 također mogu uticati na pamćenje i koncentraciju.

Slične poteškoće mogu izazvati i nuspojave pojedinih lijekova.

Neka od ovih stanja moguće je liječiti, zbog čega je važno utvrditi pravi uzrok problema, umjesto samostalnog postavljanja dijagnoze ili uzimanja dodataka prehrani.

Kako razgovarati s osobom kod koje primjećujete promjene?

Članovima porodice često je teško započeti razgovor o problemima s pamćenjem, posebno kada je riječ o roditeljima koji su cijeli život bili samostalni.

Umjesto stalnog ispravljanja, ukazivanja na greške i postavljanja pitanja kojima provjeravate nečije pamćenje, korisnije je mirno razgovarati o konkretnim situacijama koje ste primijetili.

Možete predložiti zajednički odlazak na pregled, ponuditi pomoć pri zakazivanju termina ili pratiti osobu tokom posjete ljekaru.

Korisno je prethodno zapisati kada su promjene počele, koliko često se ponavljaju i utiču li na obavljanje svakodnevnih obaveza. Takve informacije mogu pomoći ljekaru prilikom procjene zdravstvenog stanja.

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Kada je vrijeme za odlazak ljekaru?

Ukoliko primijetite da se problemi s pamćenjem ponavljaju, postepeno pogoršavaju ili otežavaju svakodnevni život, prvi korak je posjeta ljekaru porodične medicine.

Na osnovu razgovora, pregleda i laboratorijskih nalaza ljekar može procijeniti postoji li potreba za dodatnim testiranjem i specijalističkim pregledom.

Posebno treba razlikovati postepeno slabljenje pamćenja od iznenadne zbunjenosti. Ako osoba naglo postane dezorijentisana, ima poteškoće s govorom ili ne prepoznaje poznato okruženje, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć.

Pravovremeni pregled omogućava utvrđivanje uzroka poteškoća, početak odgovarajućeg liječenja i planiranje podrške koja osobi može pomoći da što duže zadrži samostalnost.