Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u rezultatskom zaostatku protiv Islanda nakon prvog poluvremena utakmice trećeg kola druge faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Island nakon prvih 20 minuta igre vodi rezultatom 60:57, u susretu koji je počeo u 20:30 sati.

Domaća selekcija imala je nešto bolji učinak u šutu iz igre, uz 61,29 posto realizacije, dok je reprezentacija BiH bila na 54,55 posto.

Obje selekcije bile su posebno raspoložene u šutu za tri poena. Island je pogodio 10 od 15 pokušaja, dok je BiH imala također 10 uspješnih šuteva iz 14 pokušaja.

U ostalim statističkim kategorijama reprezentacija BiH imala je prednost u skoku (16:11), dok su obje ekipe upisale po 16 asistencija.

Izabranici selektora BiH u nastavku utakmice pokušat će nadoknaditi tri poena zaostatka i doći do pobjede na gostovanju.