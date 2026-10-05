Bajraktarević večeras nosi Džekin broj 11

Esmir Bajraktarević večeras će protiv Poljske nositi broj 11, isti broj koji je godinama u reprezentaciji Bosne i Hercegovine bio vezan za Edina Džeku.

Promjena dolazi nakon što se Džeko oprostio od reprezentacije poslije utakmice protiv Švedske. U prethodnim utakmicama Bajraktarević je nastupao s brojem 20, dok će protiv Poljske prvi put zadužiti jedanaesticu.

Dvadesetjednogodišnji fudbaler PSV-a već je jedan od standardnih članova reprezentativnog kadra Sergeja Barbareza, a večerašnja utakmica donosi mu i simboličnu promjenu na dresu.

Broj 11 je tokom dugogodišnje reprezentativne karijere nosio najbolji strijelac Bosne i Hercegovine Edin Džeko, pa će pažnju navijača večeras privući i činjenica da je upravo Bajraktarević njegov novi vlasnik.

Bosna i Hercegovina protiv Poljske igra večeras od 20:45 sati u Zenici.