Federacija BiH dobila treći transplantacijski centar

U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar uspješno je obavljena prva transplantacija bubrega, čime je SKB Mostar postala treća zdravstvena ustanova u Federaciji BiH, pored Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, u kojoj se obavljaju transplantacije organa.

Riječ je o srodničkoj transplantaciji bubrega sa živog donora, a ovom važnom medicinskom zahvatu prethodile su opsežne stručne pripreme, te proces certifikacije za obavljanje transplantacijskih zahvata koji provodi Federalno ministarstvo zdravstva.

Realizacijom prve transplantacije u Mostaru napravljen je važan iskorak u jačanju transplantacijskog programa u Federaciji Bosne i Hercegovine, s ciljem povećanja dostupnosti transplantacijskog liječenja pacijentima.