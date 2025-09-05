Dijalizirani i transplantirani pacijenti ogorčeni, najavljuju mogućnost protesta

Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH izrazilo je snažno nezadovoljstvo trenutnim stanjem u dijaliznim centrima, kao i izuzetno malim brojem transplantacija koje su urađene ove godine. Članovi Upravnog odbora poručili su da su ogorčeni, ljuti i razočarani te najavili da će na narednoj sjednici Skupštine udruženja, zakazanoj za idući mjesec, razmatrati i mogućnost organiziranja protesta.

Kako navode, još prije dva mjeseca obratili su se svim relevantnim institucijama i zdravstvenim ustanovama u FBiH, ali do danas nisu dobili adekvatan odgovor, dok se stanje, kažu, samo dodatno pogoršava.

„Pacijenti umiru bez nade da će jednog dana biti pozvani na transplantaciju. U ovoj godini urađeno je svega 11 transplantacija, što je tri puta manje nego 2024. godine. Posebno zabrinjava činjenica da je obavljena samo jedna kadaverična transplantacija, dok ih je prošle godine bilo sedam. Od preostalih transplantacija, svega osam su bile srodne ili nesrodne – broj koji je na istom nivou kao prije dvadeset godina“, istaknuto je u saopćenju.

Iz Udruženja poručuju da su Federalno ministarstvo zdravstva, menadžment i doktori u kliničkim centrima potpuno zapostavili transplantaciju, iako ona predstavlja, kako kažu, „krunu medicine“ i jedinu šansu za preživljavanje teško oboljelih pacijenata. Osim što spašava živote, transplantacija, dodaju, donosi i značajne uštede zdravstvenom budžetu.

Kritikuju i uslove u dijaliznim centrima, nedostatak lijekova i zamjene kvalitetnih preparata jeftinijim alternativama, nedovoljnu zastupljenost savremenih dijaliznih aparata i težak položaj pacijenata koji svakodnevno prolaze mukotrpne tretmane.

Podsjećaju i da je Federalno ministarstvo zdravstva još u maju 2023. pokrenulo izmjene pravilnika o uvjetima dijalize te formiralo komisiju, ali da se ona više od dvije godine nije sastala.

„Sve to govori da su pacijenti zaboravljeni i ostavljeni na milost i nemilost, što je nedopustivo. Ovo nije prijetnja, nego izraz našeg gnjeva i upozorenje svima koji su nas ostavili na cjedilu“, zaključuje se u saopćenju Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH.