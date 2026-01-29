UKC Tuzla uspješno obavio prvu transplantaciju u 2026. godini, otac donirao organ sinu

Jasmina Ibrahimović
U UKC Tuzla ponovo dostupna ugradnja vjestackog kuka
Foto: UKC Tuzla

U Univerzitetski klinički centar Tuzla jutros je uspješno obavljena prva transplantacija u 2026. godini, potvrdio je Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH.

Transplantacija je izvedena zahvaljujući roditeljskoj donaciji, pri čemu je otac donirao organ i na taj način spasio život svome sinu, što ovaj medicinski zahvat čini i snažnom ljudskom pričom o solidarnosti i roditeljskoj žrtvi.

Uspješno izveden zahvat još jednom potvrđuje stručnost i spremnost transplantacijskog tima UKC-a Tuzla, koji godinama ima ključnu ulogu u razvoju transplantacijske medicine u Bosni i Hercegovini.

