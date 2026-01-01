Šest pacijenata zatražilo pomoć zbog udisanja dima

U kliniku za plućne bolesti, UKC Tuzla je iz Doma zdravlja Kalesija upućeno šest pacijenata zbog povreda nastalih inhalacijom dima odnosno udisanja dima zbog požara.

Dva pacijenta su hospitalizirana na navedenoj klinici, jedan je zbog povrede noge upućen u Kliniku za ortopediju, tri pacijenta su nakon opservacije vraćena na kućno lijecenje.

Pacijenti su klinički stabilni saopšteno je iz UKC-a Tuzla.

Dojavu o požaru u jednom marketu u Vukovijama vatrogasci su zaprimili danas u 13:30 sati. Na lice mjesta upućena je vatrogasna ekipa od 7 vatrogasaca sa 3 vozila. Zahvaljujući brzoj intervenciji, požar je lokalizovan u 14:20 sati i spriječeno je njegovo dalje širenje.

Više osoba potražilo je medicinsku pomoć zbog udisanja dima, među njima i jedan vatrogasac. Svi su zbrinuti od strane Službe hitne pomoći.

Uzrok izbijanja požara bit će naknadno utvrđen.