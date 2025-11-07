Preminula još jedna žrtva požara u Domu penzionera Tuzla

Jasmina Ibrahimović
Sve porodice stradalih obavještene, Grad Tuzla će snositi troškove dženaza i sahrana
Sve porodice stradalih obavještene, Grad Tuzla će snositi troškove dženaza i sahrana

Sinoć u 23:01 preminula je pacijentica koja je bila hospitalizirana na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Trenutno je na UKC-u Tuzla hospitalizirano ukupno 13 pacijenata. Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju liječe se tri pacijenta, od kojih je jedan na respiratoru.

Na Klinici za plućne bolesti smješteno je šest pacijenata — jedan policajac i pet korisnika usluga Doma penzionera Tuzla.

Na Klinici za interne bolesti hospitalizirana su tri pacijenta stabilnog zdravstvenog stanja, dok se na Klinici za urologiju nalazi jedan pacijent, također stabilnog zdravstvenog stanja.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Kolektivna trauma Tuzle: Kako pomoći nakon požara

BiH

Ambasador Katara uputio saučešće povodom tragedije u Tuzli

Istaknuto

Preminula još jedna osoba povrijeđena u požaru u Domu penzionera Tuzla

Istaknuto

Požar u Špionici Srednjoj: Vatrogasci brzo reagovali i spriječili veću štetu

Vijesti

UKC Tuzla saopćio najnovije informacije o stanju povrijeđenih iz Doma penzionera

BiH

Misija OSCE-a u BiH izrazila saučešće povodom tragedije u Tuzli

BiH

Uz novembarsku penziju isplata pomoći penzionerima u još jednom kantonu

Tuzla i TK

Kolektivna trauma Tuzle: Kako pomoći nakon požara

BiH

Rukovodstvo Predstavničkog doma FBiH uputilo saučešće Tuzli

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 6. novembar

BiH

Ambasador Katara uputio saučešće povodom tragedije u Tuzli

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]