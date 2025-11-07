Preminula još jedna žrtva požara u Domu penzionera Tuzla

Sinoć u 23:01 preminula je pacijentica koja je bila hospitalizirana na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Trenutno je na UKC-u Tuzla hospitalizirano ukupno 13 pacijenata. Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju liječe se tri pacijenta, od kojih je jedan na respiratoru.

Na Klinici za plućne bolesti smješteno je šest pacijenata — jedan policajac i pet korisnika usluga Doma penzionera Tuzla.

Na Klinici za interne bolesti hospitalizirana su tri pacijenta stabilnog zdravstvenog stanja, dok se na Klinici za urologiju nalazi jedan pacijent, također stabilnog zdravstvenog stanja.