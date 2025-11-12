Postavljanje stubića kod UKC-a Tuzla podijelilo građane: sigurnost pješaka ili parking prostor?

Postavljanje stubića na trotoarima u blizini Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla izazvalo je burne reakcije građana. Dok jedni pozdravljaju potez Grada Tuzle kao mjeru koja će konačno spriječiti parkiranje na trotoarima i povećati sigurnost pješaka, drugi smatraju da je riječ o nepromišljenom rješenju koje dodatno otežava život pacijentima i njihovim porodicama.

Riječ je o dionici od ulice Armije Republike Bosne i Hercegovine prema UKC-u, gdje su trotoari godinama bili zakrčeni parkiranim automobilima. Iz Gradske uprave navode da se stubići postavljaju u okviru projekta sanacije i uređenja trotoara, s ciljem unapređenja bezbjednosti saobraćaja i sprečavanja nepropisnog parkiranja.

Ipak, dio građana smatra da je odluka donesena bez sluha za stvarne potrebe onih koji svakodnevno dolaze u bolnicu. Na društvenim mrežama sve je više poruka u kojima se navodi da je postavljanje stubova trebalo biti praćeno izgradnjom dodatnih parking prostora, posebno višespratne garaže koja bi riješila hronični problem nedostatka mjesta.

Pojedini građani upozoravaju da su zbog novih barijera vozači primorani parkirati još dalje od bolnice, što dodatno otežava pristup osobama sa invaliditetom i hroničnim bolesnicima. “Svi znamo da je to pješačka zona, ali i da tu svakodnevno dolaze ljudi koji dovoze teško pokretne članove porodice. Ovo nije rješenje, ovo je kazna”, navodi se u jednoj od poruka koje su stigle u redakciju RTV Slon.

S druge strane, brojni Tuzlaci pozdravljaju odluku i poručuju da je krajnje vrijeme da se trotoari oslobode automobila. “Zakon je jasan, trotoar nije parking. Godinama gledamo kako vozila zauzimaju prostor namijenjen pješacima. Ovo je korak prema uređenijem gradu”, poručuju građani koji podržavaju potez Grada.

Ova situacija ponovo otvara staro pitanje, kada i kako selektivno primjenjujemo zakon. Dok jedni pozivaju na njegovo poštivanje, istovremeno traže izuzeće kada im ne odgovara. Grad se, s druge strane, poziva na sigurnost i red, dok građani očekuju da se rješenja donose planski, uz uvažavanje svakodnevnih potreba onih koji koriste javne prostore.

Rasprava o stubićima kod UKC-a pokazala je koliko su ponekad tanke granice između reda i nereda, prava i potrebe, zakona i njegove primjene. U ovom slučaju, pitanje nije samo gdje će se postaviti stubići, nego kako će se konačno uspostaviti red koji ne kažnjava, nego olakšava život građanima.