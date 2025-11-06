UKC Tuzla saopćio najnovije informacije o stanju povrijeđenih iz Doma penzionera

Selma Jatić
U UKC-u Tuzla zbrinuto 15 povrijeđenih iz Doma penzionera, četvero na respiratoru
U UKC-u Tuzla zbrinuto 15 povrijeđenih iz Doma penzionera, četvero na respiratoru

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla trenutno je hospitalizirano 15 osoba povrijeđenih u požaru koji je u utorak u večernjim satima zahvatio Dom penzionera Tuzla.

Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju smješteno je sedam pacijenata, a četvero ih je priključeno na aparate za mehaničku ventilaciju.

Pet štićenika Doma nalazi se na Klinici za plućne bolesti i svi su stabilnih vitalnih parametara. Dva pacijenta zbrinuta su na Klinici za interne bolesti, a jedan na Klinici za urologiju – i njihovo zdravstveno stanje je stabilno.

Iz UKC-a Tuzla poručuju da su osoblje i svi raspoloživi kapaciteti i dalje na raspolaganju za prijem i zbrinjavanje korisnika Doma penzionera Tuzla.

