Brzom reakcijom stručnih timova urađena kadaverična transplantacija bubrega

Nedžida Sprečaković
Brzom reakcijom stručnih timova urađena kadaverična transplantacija bubrega
Brzom reakcijom stručnih timova urađena kadaverična transplantacija bubrega

Multidisciplinarni tim za transplantaciju bubrega JZU UKC Tuzla obavio je kadaveričnu transplantaciju bubrega.

Zahvaljujući humanom činu porodice donora iz Sarajeva urađena je kadaverična transplantacija bubrega pacijentu iz Srebrenika.

“Nakon saznanja da su kolege iz Sarajeva uradili eksplantaciju bubrega i da jedan bubreg ide u Tuzlu organizovan je proces transplantacije. Formirana su 2 tima, jedan za pripremu bubrega za transplantaciju i drugi za pripremu pacijenta i pristup transplantaciji. Operacija i postoperativni tok protekli su uredno, a primalac organa bio je 61-godišnji muškarac koji je bio na peritonealnoj dijalizi”, rekao je načelnik Klinike za urologiju, doc. dr. Samed Jagodić.

Transplantaciju bubrega su izvršili doc. dr. med. sc. Samed Jagodić i dr Rasim Agić sa kardivaskularnim hirurzima dr. med. sc. Nailom Šehićem i dr Ajdinom Umihanićem.
Prema riječima koordinatora transplant programa u UKC Tuzla, dr. Lejle Vikalo rani postoperativni tok protiče uredno, pacijent je u Jedinici intenzivne terapije i stabilnih je vitalnih parametara.

U procesu realizacije transplantacije uz multidisciplinarni tim ljekara za eksplantaciju i transplantaciju Klinike za urologiju, Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju i Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju učestvuju i zdravstveni profesionalci Odjeljenja za nefrologiju, hemodijalizu i transplantaciju Klinike za interne bolesti i stručni timovi Poliklinike za transfuziologiju, Zavoda za patologiju Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku, Bolničke apoteke i Zavoda za psihološku i socijalnu zaštitu.

Izražavamo zahvalnost multidisciplinarnom timu UKC Tuzla i zdravstvenom osoblju UKC Sarajevo na brzoj reakciji i saradnji pri realizaciji transplantacije, porodici donora na humanosti, ali i pripadnicima MUP-a TK koji su službenom pratnjom doprinijeli brzom i sigurnom transportu organa što je u ovakvim slučajevima od izuzetnog značaja.

pročitajte i ovo

Vijesti

Počinje suđenje u predmetu nabavke linearnog akceleratora u UKC Tuzla

Tuzla i TK

U UKC Tuzla izvedena druga ovogodišnja transplantacija bubrega

Vijesti

UKC Tuzla jača stručne kapacitete kroz saradnju s Medical Parkom i...

Istaknuto

UKC Tuzla uspješno obavio prvu transplantaciju u 2026. godini, otac donirao...

Tuzla i TK

UKC Tuzla pokrenuo nabavku solarnih panela

Tuzla i TK

POSKOK: Podignuta optužnica zbog slučaja nabavki u UKC Tuzla

Vijesti

TK: Raspisan konkurs za stipendije učenicima i studentima iz boračke populacije

Tuzla i TK

Asfaltiran put prema Zelenom kamenu u Gornjoj Obodnici

BiH

BH Telecom uputio upozorenje korisnicima

Tuzla i TK

Novi investicijski ciklus u TK: Gotovo 10 miliona KM za kapitalne projekte

Vijesti

Ministarstvo finansija FBiH: Prijavu u vezi stare devizne štednje podnio ministar Toni Kraljević

Učitati više