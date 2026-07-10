Masovne grobnice žrtava genocida u Srebrenici pronađene su na desetinama lokacija širom istočne Bosne, od neposredne blizine Memorijalnog centra u Potočarima do područja Zvornika, udaljenog oko 50 kilometara od Srebrenice. Njihovo otkrivanje pokazalo je da ubistva više od 8.000 Bošnjaka nisu bila posljednji korak zločina, jer je nakon egzekucija organizovana operacija premještanja posmrtnih ostataka s ciljem prikrivanja tragova genocida.

Prema podacima Memorijalnog centra Srebrenica, do sada su u Srebrenici i okolini ekshumirane 94 masovne grobnice, a pozitivno je identifikovano oko 6.900 žrtava.

Međunarodna komisija za nestale osobe ranije je navela da su ostaci osoba nestalih nakon pada zaštićenih zona Srebrenica i Žepa pronađeni na ukupno 430 lokacija, među kojima su bile 94 masovne grobnice i 336 mjesta na kojima su posmrtni ostaci pronađeni na površini terena.

U aktuelnim podacima koji se objavljuju uz kolektivne dženaze navodi se i da su ekshumacije žrtava obavljene na oko 150 lokaliteta, među kojima je bilo 77 masovnih grobnica. Budući da evidencije ne navode isti obuhvat niti koriste potpuno jednaku metodologiju evidentiranja pojedinačnih jama i kompleksa grobnica, brojeve 77 i 94 nije moguće direktno porediti bez navođenja izvora.

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Masovne grobnice žrtava genocida u Srebrenici bile su dio prikrivanja zločina

Primarne masovne grobnice predstavljaju mjesta na kojima su žrtve ukopane neposredno nakon ubistava. U septembru i oktobru 1995. godine teška mehanizacija korištena je za otvaranje dijela primarnih grobnica, vađenje tijela i njihovo prebacivanje na druge, skrivene lokacije, koje se nazivaju sekundarnim grobnicama.

U pojedinim slučajevima sadržaj sekundarnih grobnica ponovo je premještan, čime su nastajale tercijarne grobnice. Posljedica takvog postupanja bila je da su dijelovi tijela jedne žrtve završavali na više međusobno udaljenih mjesta.

ICMP navodi da su posmrtni ostaci jedne žrtve genocida u Srebrenici najčešće pronalaženi u tri ili četiri različite grobnice, ponekad udaljene i do 50 kilometara.

Istražitelji Haškog tribunala su u jednoj od faza istrage identifikovali 14 primarnih i 22 sekundarne masovne grobnice povezane s genocidom u Srebrenici. Ovaj podatak, međutim, odnosi se na stanje istrage do 2001. godine i ne predstavlja konačnu klasifikaciju svih lokacija koje su otkrivene i ekshumirane u narednim godinama.

Za tercijarne grobnice nikada nije objavljen jedinstven i konačan zbir. Njihovo postojanje potvrđeno je forenzičkim nalazima.

Na lokalitetu Zeleni Jadar 2 utvrđeno je da je sekundarna grobnica naknadno otvarana i da su ostaci iz nje odneseni na nepoznatu tercijarnu lokaciju. Grobnica je djelimično pregledana 1998. godine, a ekshumirana 2007. godine, kada su identifikovani ostaci najmanje 19 osoba.

Najveći sistemi primarnih i sekundarnih grobnica

Najveći broj identifikovanih žrtava nije pronađen u jednoj grobnici, nego u povezanim sistemima primarnih i sekundarnih lokacija. DNK analizama, predmetima pronađenim tokom ekshumacija, čahurama, povezima, komadima građevinskog materijala i drugim dokazima utvrđeno je iz kojih su primarnih grobnica ostaci prebacivani na sekundarne lokacije.

Najveći je sistem Branjevo i Pilica, povezan sa sekundarnim grobnicama uz Čančarski put u Kamenici. Prema forenzičkom izvještaju iz 2013. godine, u tom sistemu bilo je identifikovano 1.751 osoba.

Sistem povezan sa ubistvima u skladištu Zemljoradničke zadruge u Kravici obuhvatao je primarne grobnice Glogova i Ravnice, kao i sekundarne grobnice Zeleni Jadar, Blječeva, Budak i Zalazje. Na tim lokacijama bilo je identifikovano 1.385 osoba, iako su forenzičari upozorili da se ne može svaka pojedinačna žrtva sa potpunom sigurnošću pripisati isključivo mjestu zločina u Kravici.

U sistemu Orahovac, Lazete i Hodžićki put bilo je identifikovano 848 osoba. Primarna grobnica Kozluk i s njom povezane grobnice uz Čančarski put sadržavale su ostatke najmanje 825 identifikovanih osoba, dok je u sistemu Petkovci i Liplje bilo identifikovano 815 žrtava.

Ovi brojevi predstavljaju stanje forenzičke obrade iz 2013. godine i ne mogu se jednostavno sabirati, jer su dijelovi tijela iste osobe često pronalaženi na više lokacija.

Najveće pojedinačne grobnice