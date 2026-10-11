Mokri i klizavi kolovozi širom BiH, radovi usporavaju saobraćaj na brojnim dionicama

Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se po mokrim i klizavim kolovozima, a vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog povećane opasnosti od odrona i radova na brojnim putnim pravcima. Na pojedinim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja, dok su određene ceste privremeno zatvorene.

Prema informacijama BIHAMK-a, poseban oprez potreban je na dionicama koje prolaze kroz usjeke, gdje postoji povećana mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz.

Vozačima se preporučuje prilagođavanje brzine uslovima na cesti, održavanje sigurnosnog razmaka i poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije.

Radovi i izmjene saobraćaja na autocesti A-1

Na autocesti A-1, u smjeru Zenica jug – Zenica sjever, saobraćaj je usporen na ulazu u tunel Klopče zbog sanacije potpornog zida.

Na dionici Kakanj – Lašva zatvorena je jedna strana autoceste, a vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno.

Zbog nastavka izgradnje poddionice Nemila – Vranduk zatvorena je dionica Golubinja – Nemila, dok se vozila preusmjeravaju na magistralnu cestu M-17.

Na dionici Sarajevo zapad – Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku.

Izmjene režima saobraćaja na magistralnim cestama

Na magistralnom putu Brčko – Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, izvode se radovi na proširenju mosta. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu u blizini gradilišta, dok se teža vozila preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Izmijenjen je i režim saobraćaja na dionici Lončari – Pelagićevo zbog izgradnje kružne raskrsnice. Teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička usmjeravaju na alternativni pravac.

Na magistralnoj cesti Izačić – Bihać, u mjestu Papari, saobraćaj se radnim danima od 7 do 17 sati odvija usporeno, jednom trakom.

Zbog radova je usporen saobraćaj i na dionicama Podromanija – Sumbulovac, Mostar – Čitluk – brdo Hum te Cazin – Srbljani, u mjestu Gnjilavac.

Radovi se izvode i na putevima Skokovi – Srbljani, Široki Brijeg – Posušje, Grude – Privalj i Šamac – Orašje, gdje se na mjestima izvođenja radova vozila propuštaju naizmjenično, jednom trakom.

Na magistralnim cestama Dobro Polje – Miljevina i Jablanica – Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Stanje na graničnim prelazima

Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja putničkih vozila kreću se između 10 i 30 minuta.

Ipak, zbog registracije putnika prema novom sistemu ulaska i izlaska iz Evropske unije, poznatom kao EES, moguća su duža čekanja na pojedinim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak na snazi je zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.