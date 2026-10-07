Oprez za vozače: Obustave, radovi i izmijenjen režim saobraćaja na više dionica

Prema izvještaju Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Šamac–Modriča u mjestu Crkvina. U toku je policijski uviđaj.

Brojne su i dionice na kojima su aktuelni radovi, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Vozačima se savjetuje oprez i poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije.

Na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A-1 Zenica jug–Zenica sjever, zbog sanacije potpornog zida saobraća se usporeno, desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj–Lašva, a saobraćaj se odvija dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila–Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja–Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M-17. Na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad–Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko–Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila teža od 3,5 tone preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnom putu M-5 Izačić–Bihać, u mjestu Papari, zbog sanacionih radova od 7 do 17 sati, svakog dana osim nedjelje, saobraća se usporeno jednom trakom. Usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila, saobraća se i na magistralnom putu Podromanija–Sumbulovac, na prevoju Romanija, zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila.

Radovi su aktuelni i na magistralnom putu Mostar–Čitluk–brdo Hum, gdje se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na magistralnim putevima Skokovi–Srbljani, Široki Brijeg–Posušje, Grude–Privalj i Šamac–Orašje, zbog izgradnje pješačkih staza, na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom.

Danas od 7 do 18 sati bit će obustavljen saobraćaj na dijelu regionalnog puta R-442A Hadžići–Gornja Grkarica, od spoja s lokalnom cestom za Igmansku džamiju do kružne raskrsnice kod Doma policije. Alternativni pravac za vrijeme obustave je preko Krupca.

Poseban oprez potreban je i na području Živinica i Kalesije. Zbog redovnog održavanja semaforske opreme, danas, 7. oktobra, privremeno je van funkcije svjetlosna signalizacija na raskrsnicama magistralne ceste M-18 i regionalnih cesta R-469 i R-455a u Živinicama, kao i na raskrsnici magistralne ceste M-4 u Kalesiji.

Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, ali iz BIHAMK-a upozoravaju da su zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES) moguća duža zadržavanja.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je Granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na Graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.