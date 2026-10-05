Pojačan saobraćaj početkom radne sedmice, radovi na brojnim dionicama

RTV SLON
Stanje na putevima/ Oprez vozačima zbog početka školske godine
Foto: RTV Slon

Pojačan saobraćaj bilježi se početkom radne sedmice u užim gradskim zonama, dok je na brojnim putnim pravcima širom Bosne i Hercegovine zbog radova izmijenjen režim vožnje.

Vozačima se preporučuje dodatni oprez, držanje dovoljnog odstojanja između vozila i izbjegavanje rizičnih preticanja.

Na dionici autoceste A1 Zenica jug, Zenica sjever, zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Dionica autoceste A1 Kakanj, Lašva zatvorena je za sva vozila, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Zbog nastavka izgradnje poddionice Nemila, Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja, Nemila, dok su vozila preusmjerena na magistralnu cestu M17. Na dionici Sarajevo zapad, Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko, Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu, dok se teža vozila usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na dionici Podromanija, Sumbulovac, preko prevoja Romanija, zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno i uz naizmjenično propuštanje vozila.

Usporeno se saobraća i na magistralnoj cesti Mostar, Čitluk, brdo Hum, gdje su u toku radovi. Zbog izgradnje pješačkih staza na dionicama Skokovi, Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje vozila se na mjestima radova propuštaju naizmjenično jednom trakom.

Poseban oprez potreban je i na raskrsnici magistralne ceste M20 i ulice Seada Sofovića Sofe u Goraždu zbog radova na semaforizaciji.

Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, ali su zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije moguća duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

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