BIHAMK proširuje flotu: Dva nova vozila Suzuki Vitara Hybrid za pomoć na cesti

U Tehničkom centru BIHAMK-a na Ilidži, u Sarajevu, predstavljena su dva nova patrolna vozila Suzuki Vitara Hybrid, namijenjena pružanju usluga pomoći na cesti.

Nabavka vozila dio je kontinuiranog razvoja i ulaganja BIHAMK-a u flotu i opremu, s ciljem daljnjeg jačanja kapaciteta i odgovora na potrebe članova, klijenata i građana Bosne i Hercegovine.

Vozila pokreće benzinski motor uz podršku 48-voltnog hibridnog sistema, a imaju automatski mjenjač i pogon na sva četiri točka. Opremljena su savremenim alatima i uređajima za intervencije na terenu, čime se dodatno podržava rad patrolnih ekipa.

Pogon 4×4 omogućava prilagođavanje različitim uslovima na cesti, dok hibridna tehnologija doprinosi smanjenju potrošnje goriva i emisija CO₂. Time se, uz osnovni cilj kontinuiranog unapređenja usluga pomoći na cesti, podržava i odgovorniji odnos prema okolišu, čemu BIHAMK kao punopravni član Međunarodne automobilističke federacije (FIA) posvećuje posebnu pažnju.

Više informacija o novim vozilima i njihovoj opremi dostupno je u videu:

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