Muško zdravlje je tema o kojoj se ne govori dovoljno i koju prate tabui.

Erektilna disfunkcija osjetljiva je tema o kojoj muškarcima nije lako otvoreno razgovarati. Problem uglavnom pripisuju godinama, umoru, stresu, traže rješenja na internetu ili prosto čekaju da prođe. Međutim, ovaj problem često nije pitanje samo seksualnog života, već znak upozorenja.

Mnogi muškarci godinama piju tablete za pritisak ili dijabetes, a ne znaju da te bolesti mogu dovesti do erektilne disfunkcije. Istraživanja pokazuju da muškarci s povišenim pritiskom imaju gotovo dvostruko veći rizik od ovog problema.

Pri dugotrajnom povišenom pritisku, krvni sudovi oštećuju i sužavaju, i te se promjene na krvnim sudovima, u vidu problema sa erekcijom, mogu primijetiti ranije nego promjene na krvnim sudovima srca. Zato, upravo erektilna disfunkcija nekad može biti prvi znak da treba provjeriti krvni pritisak, zdravlje srca i krvnih sudova. Regulisanjem krvnog pritiska i krvni sudovi su bolje zaštićeni.

Erektilna disfunkcija nije samo problem starijih muškaraca. Podaci govore da je svaki četvrti muškarac koji prvi put dođe ljekaru zbog problema sa erektilnom disfunkcijom mlađi od 40 godina. Kod mlađih pacijenata poteškoće s erekcijom često su povezane sa stresom ili strahom od neuspjeha, ali ne treba zanemariti ni moguće fizičke uzroke, poput povišenog krvnog pritiska ili šećera u krvi, koji mogu ostati neprepoznati, jer ne izazivaju primjetne simptome. Zato je i u mladoj životnoj dobi važno kontrolisati krvni pritisak i obavljati osnovne laboratorijske pretrage.

Metabolički sindrom: Visok pritisak rijetko dolazi sam i uz njega se često veže višak kilograma lokalizovanih na području oko stomaka, povišen šećer i masnoće u krvi. Ljekari to nazivaju metaboličkim sindromom. Šećerna bolest je jedan od najčešćih razloga za probleme s erekcijom, a više od polovine muškaraca sa ovom bolešću ima taj problem. Šećer oštećuje i krvne sudove i nerve, pa erekcija obično sa godinama polako slabi. Ponekad je to i prvi znak da šećer nije pod kontrolom, ili da osoba ima dijabetes, a još ne zna za njega. Masnoća na stomaku utiče i na hormone i može smanjiti testosteron koji je glavni muški hormon.

Pritisak: Neregulisan pritisak može dovesti do infarkta, moždanog udara i oštećenja bubrega, a samu erektilnu disfunkciju pogoršava (ukoliko je ovaj problem počeo nakon uzimanja tableta za pritisak, često nije kriva terapija, već povišen pritisak koji je postojao godinama prije nego što je otkriven). Iako neki lijekovi mogu doprinijeti nastanku erektilne disfunkcije, važno je da se terapija ne prekida, niti samostalno mijenja, bez konsultacije sa ljekarom koji će pregledati postojeću terapiju, tražiti osnovne analize i uputiti na dalje pretrage, ukoliko je to potrebno.

Problemi s erektilnom disfunkcijom kod muškaraca s povišenim pritiskom, šećerom ili viškom kilograma su česti, ali su najčešće i rješivi. Često predstavljaju prvi znak da je potrebno provjeriti zdravlje krvnih sudova i zato je neophodno zakazati pregled.

Promjena načina života: Poteškoće s erekcijom smatraju se erektilnom disfunkcijom tek kada se ponavljaju ili traju duže vrijeme. Redovno kretanje, ishrana bogata povrćem, ribom i maslinovim uljem, skidanje viška kilograma, dobro regulisan šećer, dobar san i ostavljanje cigareta kod mnogih muškaraca mogu popraviti situaciju. Veoma korisne su vježbe za mišiće dna karlice, i potrebno ih je ponavljati nekoliko puta dnevno.

Veoma je važno problem prepoznati i za rješenje obratiti se stručnjaku, a ne internetu koji je preplavljen „magičnim“ proizvodima za potenciju. „Čudotvorni prirodni preparati“ dostupni na internetu mogu sadržavati skrivene supstance, čak i lijekove u nepoznatim dozama i tako ugroziti zdravlje. Apoteke su jedina mjesta gdje možete dobiti stručni savjet farmaceuta i nabaviti propisane lijekove, dodatke ishrani i druge zdravstvene proizvode, uključujući preparate za potenciju koji su provjereni i odobreni od strane nadležnih institucija.

Nije lako o svakom problemu govoriti otvoreno, ali je mnogo gora opcija ćutati i čekati da problem prođe. Razgovor s ljekarom nije razlog za sramotu, već briga o sebi.

Pregledaj se!

Tekst napisao: dr. Vladimir Perduv, spec. interne medicine, Hemofarm

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