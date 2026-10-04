Na cestama u BiH bez većih zastoja, magla smanjuje vidljivost

Na cestama u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća bez vanrednih ograničenja, dok se na pojedinim dionicama zbog radova vozi usporeno i uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. U kotlinama i uz riječne tokove mjestimično ima magle koja smanjuje vidljivost, zbog čega se vozačima preporučuje dodatni oprez.

Dionica autoceste A1 Kakanj Lašva zatvorena je za saobraćaj svih vozila, a promet je preusmjeren dvosmjerno na suprotnu stranu autoceste.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je dionica Golubinja Nemila, pa se vozila preusmjeravaju na magistralnu cestu M17.

Na autocesti A1, na dionici Sarajevo zapad Lepenica, zbog radova se saobraćaj odvija preticajnom trakom.

Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Izmijenjen režim saobraćaja na snazi je i na magistralnom putu Brčko Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu u blizini gradilišta, dok se vozila veće mase preusmjeravaju kroz Veliku Obarsku.

Na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, preko Romanije, zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Radovi su aktuelni i na magistralnoj cesti Mostar Čitluk brdo Hum, gdje se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno i naizmjenično jednom trakom.

Na dionicama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje izvode se radovi na izgradnji pješačkih staza, pa se tokom dana na mjestima radova vozila propuštaju naizmjenično.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika kroz novi sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije, EES, moguća su povremeno duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za teretna vozila.